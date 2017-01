Napi horoszkóp - 2017. január 7.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.01.07 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Csak akkor bízhat a sikerben, ha képes beosztani az erejét és az idejét. Ha mindenbe belekezd, egyszerre több feladatot igyekszik kézben tartani, abból csak kapkodás és félmegoldások születnek. Legyen fontossági sorrend, kezdje azokkal, amelyek valóban halaszthatatlanok. Ha összpontosít, még a bonyolultabb kérdések végére is pontot tud tenni és ez erőt ad a folytatáshoz. Feszített tempóban, mégis nyugodtan halad az útján.

Ne hozzon meg olyan döntéseket, amelyek hosszabb távra gyakorolnak hatást az életére. Képtelen ugyanis minden következményt számba venni, hajlamos lehet a vonzónak tűnő látszatnak hinni anélkül, hogy végiggondolná, hol lehetnek buktatók. Inkább foglalkozzon olyan feladatokkal, melyekkel egyedül is megbirkózik, így nincs szem előtt és nem várnak válaszokat Öntől. Bár lassan halad, de végül jönnek az eredmények.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ki kell zárnia az érzelmeket egy döntés során, de ez nehezére esik. Két Önnek fontos ember között kell igazságot szolgáltatnia. Ha nem a tények alapján választ, mindkét fél elégedetlen lesz az eredménnyel. Ha azonban érvekkel támasztja alá a véleményét, képes lesz elfogadtatni azzal is, akit esetleg ez hátrányosan érint. Fontos, hogy képesek legyenek megbeszélni és végül békés hangulatban távozni a helyszínről, harag nélkül.

Most már ne kezdjen olyan feladatokba, melyekkel ezen a napon nem végezhet, zárja le inkább a folyamatban lévő ügyeket. Így ugyan a sikerek sem lesznek olyan hangosak, de az adott szavát képes lesz tartani. Még nem igazán vette fel azt a ritmust, amellyel általában képes a bonyolultabb kérdéseket is tisztázni, ezért kerülje az olyan helyzeteket, ahol igazságot kellene szolgáltatnia Önnek fontos emberek között.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Hiába a gondosan összeállított napirend, nem várt események végül mindent felborítottak. Remekül veszi azonban az akadályokat, így semmi oka feszültnek lenni. Lehet, hogy bizonyos betervezett feladatok elmaradnak, de közben más területen jönnek a sikerek. Ne az legyen a tanulság, hogy felesleges tervezni, inkább gondoljon úgy vissza az eseményekre, hogy képes teljesíteni, ha ezt fejben eldönti.

Nem szívesen tenne igazságot, ezért kerüli az olyan helyzeteket, ahol ezt elvárnák Öntől. Nehéz lesz így megmaradni az úton, hiszen olyan feladatokat tervezett, melyekhez mások segítségére szorul. Márpedig ahol több ember közös munkájára van szükség, óhatatlanul is feszültség keletkezik. Próbáljon csak a célokra összpontosítani, ezzel kizárja a zavaró tényezőket és példát mutat, hogy lehet viták nélkül is előrehaladni.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Kiengedi a kezéből az irányítást, mivel úgy érzi, most képtelen még másokért is felelősséget vállalni. A saját feladataira összpontosít, igyekszik azokkal egyedül megbirkózni. Ha mégis akadályokba ütközik, azokhoz fordul segítségért, akik fél szavakból is megértik a problémáját, így nem szorul hosszas magyarázkodásokra. Otthonában már lazíthat kicsit és itt már az sem okoz gondot, ha egy vitás kérdésben Önnek kell döntenie.

Kerülje az olyan helyzeteket, ahol választásra kényszeríthetnék. Nehezen tudná ugyanis a döntését megindokolni, de megbántani se szeretne senkit. Inkább olyan feladatokat keressen, melyekkel egyedül is meg tud birkózni, azokba temetkezve kevésbé lesz szem előtt. A környezetében élők is lassan felismerik, ma inkább magányos farkasként küzdene. Bár ez kissé meglepő Öntől, de végül elfogadják.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Nem szívesen kerül olyan helyzetbe, ahol igazságot kell szolgáltatnia. Most még az önmagába vetett hitet sem találja, így másokat se tudna magabiztosan segíteni. Egyszerű feladatokat, gyorsan elérhető célokat tűzzön ki maga elé. Az eredmények fogják ugyanis ismét arra ráébreszteni, hogy minden rendben van és képes teljesíteni, ha valóban akar. Hiába is próbálják a környezetében élők ezt sugallni, Önnek kell erre ráébredni.

Nem tud nemet mondani és ezzel visszaélnek. Olyan emberekkel vegye körül magát, akik azért nem lépnek át egy bizonyos határt és így nem is használják ki a végletekig. Egyre nő Önben a feszültség, ahogy érzi, hogy a saját feladataival lassabban halad, mint tervezte. Addig nem is tudja rendezni a sorait, amíg nem lesz kellően határozott és végre ismét a saját érdekeit nem helyezi az első helyre.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Bár még Ön sem biztos benne, de mégis úgy érzi, el kell indulnia ezen az új úton. Bizonytalan léptekkel halad, de az eredmények jönnek. Ahogy egyre magabiztosabbá válik, úgy gyorsulnak fel az események és végül elégedetten állapíthatja meg, hogy bár nagy volt a kockázat, de jól döntött. Bár most beigazolódott, hogy érdemes volt azonnal reagálnia a kihívásokra, ne ezt tartsa jó és követendő példának.

Új kihívásoknak kell megfelelnie és ismeretlen területen helytállni. Higgyen magában és a célokat tartsa szem előtt. Ha határozott és magabiztos, akkor az akadályok sem lesznek leküzdhetetlenek, bár valóban sok erőfeszítést igényelnek. Nap végére elmondhatja, hogy olyan témában is képes volt eredményeket elérni, melytől eddig ódzkodott, de csak bíznia kell a tudásában és nem megrettenni attól, amit nem ismer.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



