Napi horoszkóp - 2017. január 6.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.01.06 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Befészkelte magát egy gondolat a fejébe és képtelen tőle szabadulni. Az a bizonyos rossz érzés, ami aztán éppen azért fog bekövetkezni, mert nem tud összpontosítani. Tisztítsa meg a gondolatait, mielőtt bármilyen feladattal foglalkozik. Figyelmét ne ossza meg több kérdés között és kerülje azokat a döntéseket, melyek hosszabb távon is hatást gyakorolhatnak az életére. Szerettei körében végre megnyugodhat és lazíthat.

Eddig halogatta, de most már tényleg ideje tiszta vizet önteni a pohárba. Tudja, hogy kényes a téma és így a beszélgetés sem lesz kellemes, de kezdeményeznie kell, ha nem szeretné, hogy tovább mérgezze a kapcsolatukat ez a probléma. Engedményeket kell tennie, de az elveihez ragaszkodhat. Így is meg fogják találni azt az arany középutat, mellyel elégedettek lehetnek, és végre ismét tudják felszabadultan élvezni egymás társaságát.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Egymást kell segíteniük, ha mindketten szeretnének továbblépni. Egyedül Ön sem boldogul, ahogyan a másik fél sem. Egyszerre csak egy kérdéssel foglalkozzanak, ahogy azt tisztázták, vehetik kézbe a másikat. A közös munka még közelebb hozza Önöket egymáshoz és a kapcsolatuk akár egy magasabb szintre is emelkedhet. Jobban megismerve egymást ugyanis kiderül, számos kérdésben gondolkodnak hasonlóan.

Követik Önt, ezért nem mindegy, milyen utat jár be. Legyenek határozott elképzelései, melybe bevonja a környezetében élőket és irányt mutat nekik, annak érdekében, hogy együtt jussanak el a célig. Türelem és kitartás az a két erény, ami miatt Ön lett a vezető ezen a napon, ezt használja úgy, hogy máskor is lehetősége legyen a saját érdekeinek érvényt szerezni. A végén ne maradjon el a közös ünneplés se.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Tele van ötletekkel, de ezeket nem tudja megvalósítani, ha nem állít össze egy tervet. Ha mindenbe belekezd, káoszba fullad a napja és a végén ott lesznek a be nem fejezett feladatok. Legen egy fontossági sorrend, kezdje azokat, melyeket mindenképpen szeretne megvalósítani. A sikerek folyamatosan feltöltik energiával, így nem kell attól tartania, hogy ne tudná valamennyit eredményesen lezárni.

Ne avatkozzon bele olyan ügyekbe, amelyeknél nem kérik a segítségét. Van bőven feladata, inkább azokkal foglalkozzon. Bár úgy gondolja, Ön tudna megoldással szolgálni, de nem látják szívesen, így csak ellenállásba ütközne. Nem kell ezt személyes sértésként megélni, az érdekeltek egyszerűen szeretnének megállni a saját lábukon, és így ha a rögösebb utat is, de mégis az elképzeléseiket megvalósítva bejárni.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ne engedje, hogy a belső feszültség a felszínre törjön, próbáljon meg nyugodt maradni. Bár az akadályok láttán szüksége lenne arra, hogy a gondolatait elterelje, de erre nem az a megoldás, hogy másokat okol a nehézségekért. Szellőztesse ki a fejét, mielőtt megtervezi a következő lépéseit, így biztosíthat teret azoknak a gondolatoknak, melyek valóban előre is viszik. Az első eredmények végül megnyugtatják és minden visszatérhet a megszokott kerékvágásba.

Eddig csak a szőnyeg alá seperte a problémát, de most már ideje lenne a megoldást keresni. Végre van egy kis ideje, hogy átgondolja, miben is gyökeredzik és így mindjárt az alapoktól tudja megválaszolni azokat a kérdéseket, melyeket eddig is feltett magának, de aztán elhessegetett. Amint képes összeállítani fejében a folyamatokat, melyek idáig vezettek, máris rátalál arra az útra, amely végül elvezeti a céljáig.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Amíg elfojtja magában, addig a környezetében élők nem tudnak róla. Ne várja, hogy a segítségére sietnek, hiszen úgy tesz, mintha minden rendben lenne. Márpedig nincs így, egy olyan problémával küzd, melyet egyedül képtelen lesz megoldani és ezt Ön is tudja. Nem mer senkivel beszélni azonban a kényes kérdésről. Keressen olyan embert, akiben maradéktalanul megbízhat, és ha nem is azonnal tér a tárgyra, de végül megnyílik neki.

Pontosan tudja, mit szeretne elérni, ezért nem is tudják erről lebeszélni. A tanácsokat azonban hallgassa meg, hiszen ezzel megkönnyítheti a saját helyzetét. Ismeretlen területen kell helytállnia, így minden javaslat hasznára lehet még akkor is, ha most még magabiztos. Ha kijelölte az utat, induljon el határozottan, így az akadályok sem tűnnek majd leküzdhetetlennek. Ne veszítse szeme elől a céljait sem.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nehéz ellenállni a kísértésnek, de van már annyi tapasztalata, hogy tudja, ami feltűnően vonzónak tűnik, ott mindig vannak buktatók. Már csak ezt kell megtalálnia és máris képes lesz nemet mondani rá. Kérjen gondolkodási időt, beszéljen a témáról olyan emberekkel, akiknek már van tapasztalata az adott kérdésben. Így hamarabb észreveszi a csapdát és végül megnyugodva térhet vissza a saját feladataihoz.

Engednie kell, csak még azt nem tudja, mennyit. Most még úgy gondolja, hogy túl sokat, ezért halogatja a téma megbeszélését. H azonban el se kezdik közelíteni az álláspontokat, egyre távolodnak és végül már nem is lesz módjuk tisztázni. Állítson fel magában egy határt, és ahogy közelítenek ahhoz, legyen egyre határozottabb. Addig azonban legyen engedékeny, hogy a másik fél is felismerje, csak így lesznek képesek megállapodni.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



