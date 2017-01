Napi horoszkóp - 2017. január 5.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.01.05 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Bár a külső szemlélők szemében úgy tűnik, könnyedén jönnek az eredmények, Ön pontosan tudja, hogy ezt az alapos előkészületeknek köszönheti. Ne is engedje ezért, hogy az irigyei elvitassák a dicsőséget, legyen büszke a teljesítményére. A sikereket meg is kell élni, ezért iktasson be rövidebb szüneteket, amikor értékelheti mindazt, amit elért. Ha pedig nem tud ellenállni egy kísértésnek, fogja fel azt jutalomnak.

Bár vannak elképzelései erre a napra, de szívesen segít, ha erre felkérik. Ez egyúttal hitet ad Önnek, hiszen így ismerik el a tudását. Ne feledkezzen meg azonban a kötelezettségeiről sem, tűnjön bármilyen vonzónak is a lehetőség, hogy nélkülözhetetlenné válik. Az egyik legnagyobb erénye ugyanis a szavahihetősége, és ha most bizonyos határidőket elmulaszt, csalódást okozhat azoknak, akik a jövőjére befolyással lehetnek.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Kényes beszélgetések várnak Önre, de csak így tud pontot tenni egy ügy végére. El kell fogadnia, hogy egyes kapcsolatait csak az érdekek tartották fenn és azok most megszűntek. Elengedik egymás kezét és külön utakon indulnak el. De ha bezáródik egy ajtó, akkor kinyílik egy másik, erre gondoljon, miközben próbálja feldolgozni a veszteséget. Új emberek fognak belépni az életébe, ez a fejezet pedig végképp lezáródik.

Bár most még nem érti, miért történik ez Önnel, ha majd elmúlik a csalódás, leülepedik a tanulság is. Most igyekezzen hamar talpra állni és folytatni, amit elkezdett. Amikor már egyedül lehet és nincsenek kötelezettségei, alkalma lesz átgondolni az eseményeket és megkeresni az okokat. A fájdalom ugyan nem lesz kisebb, de értelmet nyer és egyúttal azt is megmutatja, merre induljon tovább.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ne bántson meg másokat azzal, hogy csak a saját érdekeit tartja szem előtt. Bár tele van energiával és ezt a környezetében élők is felismerik, mégsem nyújt segítséget, ha erre kérik. Megfeledkezik arról, hogy Ön is volt már ennél rosszabb helyzetben, ahonnan egyedül nem tudott volna kijutni. Ideje ezt viszonozni. Az idejét szabadon osztja be, de mindenképpen számoljon azzal, hogy mások rendelkezésére álljon.

Egyszerre egy feladattal foglalkozzon, ugyanis nincs meg most Önben az a kitartás, hogy képes legyen több dolgot is kézben tartani. Ha azonban a folyamatok egymást követik és beiktat rövidebb szüneteket, szépen halad a céljai felé. A megfelelő pillanatban segítség is érkezik, ezért az akadályok láttán ne rettenjen meg, keresse a megoldást. A türelme és a szorgalma elnyeri a jutalmát, az eredmények nem maradnak el.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ne érezze úgy, hogy az ölébe hullottak az eredmények még akkor se, ha a környezetében élők ezt próbálják sugallni. Ők nem látták, hogy már hetek óta ezen dolgozik és mindent alaposan előkészített. Így persze már könnyedén sétálhatott be a célba, de sok munka van a háta mögött. Legyen büszke a teljesítményére és bátran jutalmazza meg magát. Egy kis lazítást megérdemel, hogy aztán jöhessenek az új kihívások.

Amikor elvállalta, még úgy gondolta, könnyedén veszi majd az akadályokat. Most azonban elbizonytalanodott, hiszen ismeretlen területen kell helytállnia. Higgyen magában, emlékezzen vissza arra, miért is mondott igent. Éppen azért, mert szeretne tanulni és ez egy remek lehetőség erre. Nyugodjon meg, állítson össze egy ütemtervet, amihez tartani tudja magát és hessegesse el a zavaró tényezők.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ne kezdjen addig új feladatokba, amíg ennyi folyamatban lévő ügyet kell kézben tartani. Képes ugyan egyszerre két-három dologra figyelni, de ez csak azért lehetséges, mert ne ismeretlen területen kell helytállnia. A tapasztalata átsegíti az akadályokon és azt is tudja, ki lehet a segítségére. Az új kihívások azonban tartogatnak olyan buktatókat, melyek jelenleg meghaladnák a képességeit, így azokkal várjon még.

Ne keressen új kihívásokat, igyekezzen megmaradni olyan területeken, hol rendelkezik már kellő tapasztalattal. Bár úgy érzi, tele van energiával, ez azonban csak addig segíti Önt, amíg a fellépő nehézségekre gyorsan talál megoldást. Nem szívesen keresi az utat, inkább a lendülete viszi előre, nem a találékonysága. Fiókja mélyén lapulnak még olyan kötelezettségek, melyek során ezt hasznosíthatja és a sikerhez elegendő lesz.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Szívesen tartózkodnak a közelében, hiszen a kisugárzása sikert ígér. Nem mond nemet akkor sem, ha már látja, ezzel túlvállalja magát. Ne idegeskedjen, amikor érzi, hogy így már nem fog tudni helytállni, próbálja átgondolni, milyen folyamatokat vonhatna össze. Bár különbözőek a célok, talál közös útszakaszt, így egyszerre tulajdonképpen több ígéretét is tartani tudja. Ez végül ismét lendületet ad Önnek.

Higgyen önmagában, mert csak így tud ismét talpra állni. Hiába próbálják a környezetében élők elhitetni Önnel, hogy képes elvégezni a feladatot, amíg Ön fejben ezt nem rendezi, csak egy helyben toporog. Kis lépésenként haladjon, mindig csak a következőt tervezze meg és hajtsa végre. Így észrevétlenül beér a célba. Csak bíznia kell a képességeiben és nem kifogásokat keresni, ez a tanulsága ennek a napnak.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



