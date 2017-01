Napi horoszkóp - 2017. január 4.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.01.04 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Nehezen uralkodik az érzelmein, pedig a felmerült probléma így nem oldható meg. A józan eszére kell hallgatnia és a másik fél számára érvekkel alátámasztani a mondandóját, de elragadja a hév és egyre inkább felszínre törnek az indulatai. Nem szándékosan forgatják ki a szavait, egyszerűen a tapasztalatok alapján másképpen értelmezik. Maradjon nyugodt és inkább adjon időt az információk feldolgozására, ne várjon azonnali választ.

Tele lendülettel kezdi a napot, de az első akadályok láttán gondolkodóba esik, valóban jó úton jár-e. Csak azért, mert Ön úgy érezte, minden a helyére került, még nem jelenti azt, hogy nem várnak Önre nehézségek. Még a leggondosabb előkészületek során is felmerülhetnek váratlan körülmények, amelyek emiatt elbizonytalanodik. De ha hisz a céljaiban, akkor azt is tudja, hogy ezek leküzdése csak még erősebbé teszi.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Épp csak annyi feladatba kezdjen bele, amennyivel kényelmes tempóban is képes megbirkózni. Hiába érzi úgy, hogy nincs leküzdhetetlen akadály, lesznek olyan nehézségek, amelyek több időt igényelnek. Valóban mindenre képes, ha valamit el akar érni, de jól kell beosztani az erejét. Tartsa szem előtt a kívánt eredményeket, hogy ne térjen le az útról és felesleges kérdésekkel most ne foglalkozzon.

Ne a legegyszerűbb utat keresse, hanem azt, amelyik elvezeti a céljaihoz. Lehet, hogy az hosszabb, több akadállyal is meg kell birkóznia, de ha eredményeket szeretne felmutatni, ezeket nem kerülheti el. Kecsegtető ajánlatnak tűnhet, amellyel találkozik, de megtanulhatta volna már, hogy nem hullik a szerencse az ölébe. Már nem egyszer járta meg azzal, hogy igyekezett rövidebb, simának tűnő megoldásokat keresni.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Erre az alkalomra várt, most mégis elbizonytalanodik. Túl egyszerűnek tűnik minden, márpedig ehhez nincs hozzászokva. A tapasztalatai azt mutatják, hogy a sikerért meg kell dolgozni. Hiába vágyott arra, hogy elindulhasson ezen az úton, most mégis nemet mond. Ne csodálkozzon, ha ezt a környezetében élők nem értik meg, hiszen ők is úgy gondolták, ez egy kihagyhatatlan ajánlat. Az idő majd eldönti, túl óvatos volt vagy időben felismerte a buktatót.

A tervei ugyan valóban kiválóak, mégsem sikerül támogatókat találnia. Induljon el egyedül az úton, az eredmények igazolni fogják az elképzeléseit és így a kétkedőket is meggyőzi arról, hogy valóban mindent alaposan átgondolt. A példáját végül többen is követik, így mikor a valódi akadályokhoz ékezik, lesz segítsége. Bebizonyítja, hogy érdemes hinni Önben és ezzel hosszú távon is számíthat rájuk.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Olyan feladatokat keressen, melyekkel egyedül is képes megbirkózni. Bár akad segítsége, mégis elsősorban önmagára számíthat. Nehezen megy az összpontosítás, így nem lesz még arra is energiája, hogy másokat irányítson, ezért sem szeretne túl bonyolult kérdésekkel foglalkozni. A rutinja számos nehézségen átsegíti, de még így is lassabban halad, mint szeretné. Ne bosszankodjon emiatt, örüljön az elért eredményeknek.

Vannak olyan napok, amikor annak is örülni kell, ha nem követ el nagyobb hibát. Ez is egy ilyen lesz, hiszen nehezen tudja rendezni a gondolatait. Hajlamos elkalandozni, ilyenkor pedig kicsúszik a kezéből az irányítás. Ezt látva persze hamar összeszedi magát, de így is számítania kell arra, hogy lassabban halad. Most hiába is tervezne be sok feladatot, csak kapkodna, hiszen nem szereti a félbehagyott munkát.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Még mindig vannak olyan kötelezettségei, amelyek az előző évről csúsztak át, emiatt pedig nem tud teljes erőbedobással azokkal a tervekkel foglalkozni, melyeket már összeálltak Önben és úgy gondolta, ezek jelentik majd az igazi kihívást. Rosszul mérte fel a nehézségeket és emiatt elhúzódnak a folyamatban lévő ügyei, ami miatt egyre feszültebb. Így nem jut közelebb a megoldáshoz, mindenképpen meg kell nyugodnia.

Önt hibáztatják, de nem érti, miért. Még időben jelezte, hogy tévúton járnak, de nem hallgatták meg. Most pedig szükség van egy bűnbakra és bárhogyan is próbálja tisztára mosni magát, süket fülekre talál. Fogadja el, hogy ezen a napon már nem lehet igaza, így inkább vonuljon félre. A tények napvilágra fognak kerülni és így az illetékeseknek is felnyílik a szeme, de addig türelemmel el kell fogadnia, hogy parkoló pályára kényszerül.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Most végre az Ön számára is világossá válik, amire már próbálták figyelmeztetni. Bármennyire is igyekezett mindenkinek megfelelni, vannak ellenségei. Megpróbálnak Önnek csapdát állítani, de még idejében észreveszi. Így azt is megtudhatja, kik azok, akikre valóban számíthat, hiszen most is kiálltak Önért, nem engedték, hogy igaztalanul okolják. A csalódását hosszú idő lesz feldolgozni, de most végre letisztul Önben a kép.

Bár úgy érzi, jó úton jár, de szeretne erről külső megerősítést is kapni. Azokhoz forduljon tanácsért, akiknek a véleménye valóban jelent is az Ön számára valamit, ne azokat keresse, akik vakon követik. Ha valóban fontos Önnek, hogy őszinték legyenek, ne személyes sértésként értékelje a kritikát, ismerje fel abban a jobbító szándékot. Használható ötleteke kap, így átgondolva a hallottakat valóban rálelhet a saját céljaira.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



