Napi horoszkóp - 2017. január 3.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.01.03 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Tele lendülettel kezdi a napot, hiszen fejében az egész évre vonatkozó tervek járnak. Nem most kell azonban valamennyit megvalósítani, nem kell kapkodnia. Először is a folyamatban lévő ügyekkel kell foglalkoznia, hiszen ott még várják Öntől az eredményeket. Türelem és kitartás, most erre lesz szüksége, hogy arra összpontosítson, amivel foglalkozik. Így hamarosan elindulhat az új utakon, melyek annyira vonzzák.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Nehezen indul a nap, de hamar átlendül a holtponton, hiszen olyan tervek fogalmazódtak meg Önben, amelyek erőt adnak Önnek. Egyelőre azonban azokkal a kötelezettségekkel kell foglalkoznia, melyek már folyamatban vannak, hiszen pontosan tudja, hogy ha megosztja a figyelmét, hibázáshoz vezethet. Ha ezeket lezárja, már minden energiáját az új ötletek megvalósítására fordíthatja és a siker nem is marad el.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Tele van tervekkel, azonban most még csak saját magára számíthat. Ezért gondolj át, melyekkel érdemes valóban foglalkozni, hogy eredményeket is tudjon felmutatni, ne csak kapkodás és félkész ügyek jellemezzék ezt a napot. Nincs oka elkeseredni azért, mert nem kap segítséget, hiszen így is szépen halad és azt is elmondhatja, mindenért megdolgozott. Legyen türelmes és határozott, hogy megmaradhasson a saját útján.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ha egyszerre több feladattal is foglalkozik, nem halad úgy, ahogy elvárná saját magától. Hiszen megosztani a figyelmét komoly energiákat emészt fel, olyan akadályok láttán is megretten, melyeket máskor észrevétlenül hárít el. Próbálja meg rendezni a gondolatait és fontossági sorrendet felállítani, hogy valóban jöjjenek azok az eredmények, melyeket betervezett és szükségesek a továbblépéséhez.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Egyelőre tegye félre az új terveket, hiszen még le kell zárnia a folyamatban lévő ügyeit ahhoz, hogy valóban az új feladataira összpontosíthasson, amikor azokba belekezd. Türelmetlenül várja a lehetőséget, de azt is tudja, nem szabad kapkodnia, ha nem szeretne hibázni. Fel kell készülnie a nehézségekre, amelyek várják, de küzdelem nélkül nincs siker, így nem érzi tehernek még a várakozást sem.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Még hiányzik Önből a lendület, így nem is tervez erre a napra komolyabb feladatokat. Szívesen áll viszont mások rendelkezésére, ha támogatásra szorulnak. Még élvezi is, ha irányítják, és így nem terheli Önt felelősség mások iránt. Így is részese lehet sikereknek, melyek lassan energiával töltik fel és segítenek visszarázódni a szürke hétköznapok rohanásába. Időre van még szüksége, de szerencsére nem sürgetik.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Szüksége van még időre ahhoz, hogy ismét lendületbe kerüljön. Ne kezdjen kapkodni, álljon be a sorba és maradjon észrevétlen. Így lassan felveszi a ritmust, de nem erőlteti meg magát, nem válik feszülté, ha nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy elképzelte. Sodródva az árral nem is kell a következményekkel előre számolnia, ez pedig megnyugtatja és könnyebben összpontosít az adott feladatokra.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Hatalmas lendülettel kezdi a napot, észre sem veszi, hogy ezzel elsodor másokat. Türelmetlen és feszült, ha nem úgy alakulnak a folyamatok, ahogyan elképzelte. Keresi, kit hibáztathatna, pedig csak egy kis megértést kellene tanúsítania, hiszen van, akinek még időre lenne szüksége, hogy Önhöz hasonlóan lássa maga előtt a célokat. Hosszú távon kifizetődőbb lenne, ha most egyedül járná az útját, nem várná el a segítséget.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ha nehezen is, de sikerül elindulnia. Még nincs meg a lendület, ami átsegíti a holtponton, ezért képes az apró akadályoknál elakadni és olyan problémákat felnagyítani, melyeket máskor szinte észre sem vesz. Hiába kapna segítséget, amíg fejben nem állnak össze a gondolatai, ezért inkább kerülje is a környezetében élőket. Egyedül is megbirkózik a legfontosabb kihívásokkal, már ezt is sikerként könyvelheti el.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Csak a kezdet nehéz, ezért ne adja fel mindjárt az elején. Ha úgy érzi, még egy kis időre lenne szüksége, keressen olyan embereket, akiknek segíthet. Így nem Önnek kell tervezni és felelősséget vállalni, mégsem csak ücsörög és vár a csodára. Talán pont ez kellett, hogy mások mutassanak utat, amelyen elindulhat, majd ott felvéve a tempót már kitűzhet maga elé könnyen és gyorsan elérhető célokat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Szüksége van arra, hogy a külvilág is megerősítse, jó utat választott. Ha őszinte válaszokat vár, ne zárkózzon el a kritikák elől sem. Hallgassa meg a tanácsokat, különösen azokat, melyeket a már tapasztaltabbak osztanak meg Önnel. Bár emiatt új akadályok is felbukkannak, ezek mindig is ott voltak, csak eddig nem számolt velük. Már csak ezért is megérte türelmesnek lenni, hiszen így módjában áll felkészülni ezekre is.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ez a nap még nem sorsdöntő, ha nem úgy alakul, ahogyan elképzelte, nem kell minden álmát feladni. Bár megvolt Önben az akarat, a körülmények azonban mégsem kedveztek az elképzeléseinek. El kell ezt fogadnia, ne keressen bűnbakokat, inkább nézzen bizakodva előre. Tekintsen a mostani eseményekre úgy, mint a sportolók a bemelegítésre, képet alkothatott arról, hogy Ön már készen áll, csak a megfelelő időpontra kell várnia.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp