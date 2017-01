Napi horoszkóp - 2017. január 2.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.01.02 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ne feledje, amilyen az év első napja, olyan lesz bizony a folytatás is. Ne mérgelődjön amiatt, hogy a szerettei csak lustálkodnak, nem segítik Önt az elképzelések megvalósításában. Talán nem is olyan sürgősek, hogy most azonnal foglalkozzon velük, egy kicsit Ön is lazíthatna. Egy kis séta a friss levegőn mindig is megnyugtatta, mozduljon ki a négy fal közül. Minden csendes és kihalt még, így elmerülhet a gondolataiban.

Bár nehezen indul a nap, de aztán hamar önmagára talál, és már jönnek is az ötletek, mit is kellene csinálnia. Ne tervezzen azonban túl sokat, hiszen ezen a napon fontos a sikerélmény, hogy a lendület, amit ez által nyer, egész évben elkísérhesse. Legyen nyugodt és megfontolt, így a váratlanul felmerült akadályok sem tűnnek majd leküzdhetetlennek. Nem kell minden újévi fogadalmát azonnal megvalósítani.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Az új év nem jelent egyúttal új életet is, legalábbis úgy nem, ha ezt a szeretteivel nem beszélte meg. Jó ötletnek tűnt bevezetni pár változást, de erről elfelejtett egyeztetni és most ellenállásba ütközik. Legyen türelmes, adjon időt azoknak, akiket ez érint, hogy ők is megértsék, miért jutott erre az elhatározásra. Érveljen, ne veszekedjen, hiszen így tudja meggyőzni őket arról, ez egy járható út lesz.

Szívesen vonul félre a gondolataival, kizárva a külvilágot. Még nem születtek meg a nagy újévi fogadalmak, de szeretne olyanokat találni, melyek valóban előreviszik és megvalósíthatóak. Beleesett már korábban abba a hibába, hogy túl sok mindenen szeretett volna változtatni, így végül azt se tudta, merre induljon, most ennél igyekszik megfontoltabb lenni, egyértelmű célokat kitűzni, melyeket a környezetében élők is elfogadnak.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Tele van lendülettel, de ugyanez nem mondható el a szeretteiről. Ezért ne is próbáljon túl nagy terhet tenni a vállukra azzal, hogy elvárásokat támaszt velük szemben. Ha vannak tervei erre a napra, azokat inkább egyedül próbálja meg kivitelezni, érjen el bár kevesebbet, de nem feszültségek árán. Az új év nem kezdődhet mindjárt egy kiadós veszekedéssel, hiszen így nem reménykedhet békés folytatásban sem.

Ha úgy érzi, nehezen tudna másokra hangolódni, inkább kerülje a társaságot. Nincs most szükség ugyanis arra, hogy egy egyszerű nézeteltérés heves vitává fajuljon. Fáradt, emiatt Ön is hajlamos lehet a szavakat félreértelmezni, de ugyanez elmondható a környezetében élőkről is. Vonuljon bátran vissza, keressen olyan kikapcsolódási lehetőséget, ahol elmerülhet a saját gondolataiban és ki tudja zárni a külvilág zajait.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nehezen fogadja el, ha valaki más véleményen van, mint Ön. Kerülje el azonban az ebből fakadó vitákat, járja a saját útját. Terveit egyedül is képes megvalósítani, bár valóban segítséggel gyorsabban haladna. Ha ezt azonban nem ajánlják fel önként, ne akarja kierőszakolni. Jobban megy az összpontosítás is, ha nem másokat kell szemmel tartania, hogy valóban követik-e, hanem a céljai elérésére figyelhet.

Feszült légkörben kezdődik a nap, de ne engedje, hogy ez Önt is magával ragadja. Maradjon nyugodt és járja a saját útját. Megfogadta, hogy ebben az évben igyekszik elkerülni a felesleges vitákat, hiszen ezzel rengeteg energiát fordíthat hasznosabb dolgokra. Nem is gondolta volna, hogy ilyen hamar próbára is teheti a kitartását és az önfegyelmét. De ha ezt most sikeresen veszi, erőt ad az egész esztendőre.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Engedélyezzen magának egy lustálkodós napot. Nem kell azonnal nekilátni az újévi fogadalmaknak, hiszen a körülmények sem adottak hozzá. Ha mindenáron szeretné hasznosan tölteni az időt, olyan feladatokat keressen, melyekkel szívesen foglalkozik, és nem okoznak valódi megterhelést. Legyen sikerélménye, hogy lendületbe kerüljön, a nehézségeket pedig igyekezzen most még csak számításba venni, felkészülni azokra.

Ne csak szavakkal, tettekkel is bizonyítsa, hogy kellően elszánt. Bizonyos célokat szeretne még ezen a napon elérni. Ahhoz, hogy ebben segítségre leljen, jó példát kell mutatnia. A lendülete végül magával ragadja azokat, akik éreznek magukban elég erőt ahhoz, hogy valóban tevékenyen részt vegyenek az ügyben, akiket pedig ezzel nem tud meggyőzni, csak hátráltatnák az előrehaladását, veszélyeztetnék a sikereket.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nem érdemes ezen a napon azokkal a nézeteltérésekkel foglalkozni, melyek mélyebben gyökereznek, régóta mérgezi a kapcsolatukat. Hiába törekedne ugyanis a megállapodásra, a másik fél erre nem nyitott, csak a saját véleményét ismételgeti. Márpedig azt tudja, hogy ez nem elfogadható az Ön számára, így nem közelednek az álláspontok. Tegyen úgy, mintha minden rendben lenne és várjon egy megfelelőbb alkalomra.

Nem ragaszkodik ahhoz, hogy kézben tartsa az irányítást, bár azt sem fogadja szívesen, ha mások mondják meg, mit csináljon. Talán ha félrevonul és nincs szem előtt, elkerülheti a komolyabb összetűzéseket. Van még mit átgondolnia és elemezni az elmúlt évről, ezek nélkül a fogadalmait sem tudja megfogalmazni, így nem is baj, ha kicsit kimozdul a négy fal közül és a friss levegőn kiszellőzteti a fejét.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



