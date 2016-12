Napi horoszkóp - 2017. január 1.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.01.01 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ez a nap is elérkezett. Ahogy év közben egyre sűrűsödtek a kudarcok, azt gondolta, átok ül Önön és ez az évvel együtt véget is ér. Már nagyon várja az éjfélt, hisz abban, hogy valami új köszönt Önre, de ennek érdekében tennie is kell. A csalódások okait feltérképezte, tanult belőlük, de használnia is kell a tapasztalatait, ha szeretné elkerülni a csapdákat. Ha fogadalmat tesz, az álljon az első helyen, hogy jobban ügyel a saját érdekeire.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ez a nap már ne a bánatról szóljon, engedje el a múltat és tekintsen bizakodva a jövőbe. Bár minden évben igyekszik így tenni, legtöbbször ott folytatja az új esztendőben, ahol az óévben befejezte, a nagy változások csak ideig-óráig tartanak. Most azonban erős és elszánt, de a fogadalom is legyen betartható. Olyan célokat tűzzön ki először, melyek könnyedén elérhetőek és így nem adja fel az új útját.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Tele van energiával, ezt okosan kellene levezetni. Ne másoktól várjon ötleteket, bátran jelöljön ki magának egy utat, amely azonban nem túl hosszú, hogy biztosan végig is tudjon menni azon. Így az esti órákban ugyan kellemes fáradtságot érez, de egyúttal sikerélményekkel gazdagodik és ez lendületet is ad az új újrakezdéseihez. Este azonban már kapcsolódjon ki, ünnepeljen a szeretteivel felszabadultan.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Engedje el azokat a gondolatokat, amelyek visszahúzzák. A következő évet csak akkor tudja teljes lendülettel elkezdeni, ha ilyen terheket már nem cipel magával. Változtatni már nem lehet, ezért kár már azon rágódni, mit kellett volna másképp tennie. Tekintsen előre, legyenek könnyen elérhető céljai, hogy a sikerek újra és újra erőt adjanak a folytatáshoz. A fogadalmai se legyenek túlzóak, csak apró változásokat eredményezzenek.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Mindenki számot vet ezen a napon, Ön azonban úgy gondolja, inkább előre tekintene. A fogadalmai azonban olyan nagy változásokat eredményeznének, melyek hamar feladásra kényszerítenék, ezért ezt még gondolja át. Talán apró lépésekkel kellene haladnia, így a szerettei is Önnel tartanának, ez pedig erőt ad Önnek. Nem kell azonnali eredményeket felmutatnia ahhoz, hogy érezze, jól döntött.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

A nagy fogadalmak idején Ön se maradhat ki ebből. De ne licitáljon másokra, hiszen nem az a lényeg, ki tud nagyobb változásokra ígéretet tenni, ennél sokkal fontosabb, hogy betartható legyen mindaz, amit a fejében összeállít. Legyenek egyértelmű, könnyen elérhető célok és olyan távolabbiak, melyek még finomításra várnak, de mégis utat mutatnak, merre is érdemes elindulni. Ne akarjon sokat, de amit igen, azt nagyon.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Feszült hangulatban ébred, de ne engedje, hogy ez másokra is átragadjon. Vonuljon inkább félre és próbálja megfejteni az okokat. Nem egy kérdés foglalkoztatja, és kicsit úgy érzi, elveszítette a reményt. Nem szabad most azt mondani, hogy nincs értelme előre tekinteni, hiszen éppen most kell megtalálnia azokat a célokat, melyekért érdemes lesz harcolnia. Emelkedjen felül önmagán, ne feledje, a felhők felett mindig süt a Nap.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Most már ne menjen bele olyan veszekedésekbe, melyeket egyértelműen hosszas békülési folyamatnak kell majd követnie. Ne feszegessen kényes kérdéseket, a szép emlékek felidézésével töltse a napját. Haraggal a szívében nem köszöntheti az új esztendőt, ezért most ezt az érzést ne táplálja. Önfegyelem és persze megbocsájtás is szükséges ehhez, de a jutalom egy nyugodt, kiegyensúlyozott évzárás.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ne ragaszkodjon az álláspontjához csak akkor, ha valóban érvekkel is alá tudja támasztani. Nem érdemes ugyanis egy véget nem érő szócsatában csak azért részt venni, hogy Ön kerülhessen ki győztesen. Közben talán észre sem veszi, hogy megbántja a másik felet, mert a vita hevében akár személyeskedik is. Inkább engedje el a füle mellett azokat a kijelentéseket, amelyek felbosszantanák, idegessé tennék.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Nehezen indul a napja, ezért legyen nagyon figyelmes. Elég egy apró hiba, és komoly következményekkel kell számolnia. Inkább módosítsa az elképzeléseit, legyen kevesebb kitűzött cél, de amibe belekezd, azt nagy figyelemmel vigye végig. Egyszerre mindig csak egy feladat legyen folyamatban, így elkerülheti, hogy a szétszórtsága okozzon akár egy háztartási balesetet. Márpedig nem a kórházban szeretné köszönteni az új esztendőt.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Csak akkor mondjon véleményt, ha ezt kifejezetten kérik. Nem érdemes ugyanis olyan vitákba belefolyni, amelyek nem érintik, és csak azért szólna bele, hogy valahol levezesse a feszültséget. Inkább sétáljon egyet vagy vonuljon félre a saját gondolataival, ez is meghozhatja a megnyugvást. Terelje el a figyelmét minden olyan problémáról, melyekre most nem érdemes energiát pazarolni, fogadja tiszta szívvel az új esztendőt.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Nem szívesen hallgatja meg mások problémáit, hiszen Önnek is van bőven elég. Ráadásul szeretné az elméjét kitisztítani, hogy nyugodtan várhassa az éjfélt. Kerülje ezért azokat az embereket, akik gyakran öntik ki Önnek a szívüket, így nem kell őket megbántania, ha most a megszokottól eltérően erre nemet mond. Sétáljon a friss levegőn egyedül, menjen, amerre a lába viszi, így maga mögött hagyhatja a nem kívánatos gondolatokat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp