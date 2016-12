Napi horoszkóp - 2016. december 31.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2016.12.31 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Tele energiával kezdi a napot, de az akadályok láttán hamar alábbhagy a lelkesedése. Ne legyenek már komoly tervei, inkább várja Ön is az új esztendő beköszöntét. Ünnepeljen azokkal, akikkel már nem találkozik idén, ha pedig meghívást kap, fogadja el és ne legyen lelkiismeret-furdalása, ha már most kikapcsolódik. Megérdemel ennyi lazítást és még új emberekkel is találkozhat, akik hosszú távon is elkísérik majd.

Hiába van tele energiával, ezt már nem tudja hasznosan felhasználni, hiszen a környezetében élők már nem partnerei a nagy tervek megvalósításában. Már az ünneplés jár az eszükben, inkább Ön is lazítson, engedjen ki. Most már nem érdemes gondolkodni, megoldásokat keresni, hiszen ha meg is találja, valószínű a lehetőségek nem adottak ahhoz, hogy a tettek mezejére lépjen. Akikkel már nem találkozik, koccintson velük egy boldogabb új évre.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Már csak Önt hajtja a tettvágy, így olyan terveket fogalmazzon meg, melyeket egyedül is képes lesz kivitelezni. Nem is baj, hiszen így elmerülhet a gondolataiban és nem is kell másokhoz alkalmazkodnia. Bár nem lesz olyan eredményes, ami egy szürke hétköznapon elégedettséggel töltené el, de így sincs oka elkeseredni, hiszen bizonyos céljait megvalósíthatta, és ezekkel már az új esztendőben nem kell foglalkoznia.

Ne bosszankodjon olyan dolgok miatt, amiket egyébként sem tud befolyásolni. El kell fogadnia, hogy a környezetében élők már nem szívesen fognak bele bonyolultabb kérdésekbe, így a körülmények nem adottak ahhoz, hogy egy bizonyos kérdést körbejárjon. Ha mindenáron hasznosan szeretné eltölteni az időt, olyan feladatokat keressen, melyekkel egyedül is könnyedén megbirkózhat, így fel tud mutatni sikereket a saját megnyugtatására.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Bár még nincs vége az évnek, azt Önnek is be kell látni, hogy az elmaradt terveket nem fogja tudni megvalósítani. Talán ez egy jel, hogy újraértékelje, valóban olyan fontosak, és ha erre igennel válaszol, a következő esztendőben mindjárt ezekkel kezdhet. Ne bosszankodjon amiatt, hogy a környezetében élők nem lelkesednek az ötleteiért, hiszen ők már ünnepelnének, már most hangolódnak az óévbúcsúztatóra.

Most már ne kapkodjon, legfeljebb az óévbúcsúztatóra készüljön, a nagy terveket már tegye félre. A környezetében élők is már lazítanak, ha ők ezt megtehetik, Önnek sem kell emiatt lelkiismeret-furdalást éreznie. Hiába is indulna el egy úton, egyedül maradna, márpedig az akadályokkal most így nem fog tudni megbirkózni. Koccintson azokkal, akikkel már nem fog találkozni, az esti órákra pedig keressen egy kellemes programot.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Szívesen vonul félre, merül el a gondolataiba. Nem készít mérleget, anélkül is pontosan tudja, mely fogadalmait nem tartotta be és azt is, hogy ezt csakis saját magának köszönheti. Így most az lesz a legfőbb ígérete az új esztendőre, hogy kizárólag a saját érdekeit tartja szem előtt és ebből csak akkor enged, ha nem származik belőle hátránya. Sokkal többet fog nemet mondani, mint idén, mert csak így érheti el a céljait.

Feszült és ideges, mintha az év vége egyúttal minden lehetőség elmúlását is jelentené. Pedig nem kellene emiatt elkeserednie, hiszen a következő esztendőben újult erővel ismét előveheti azokat a terveket, amelyek elmaradtak idén. Ne legyen amiatt elkeseredve, hogy a fogadalmait nem tudta betartani, valószínű azok voltak túlzóak, illetve nem vette figyelembe, hogy nem csak a saját életéért felelős.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ne akarja magához ragadni a vezető szerepét, ugyanis az Ön elképzelései távol állnak a környezetében élőéktől. Hiába is próbálná érvényre juttatni az akaratát, ezzel csak ellenállásba ütközne, és éppen azokat haragítaná magára, akik közel állnak Önhöz. Alkalmazkodjon inkább Ön a körülményekhez, fogadja el, hogy bár péntek van, már mindenki az óesztendőt búcsúztatja, nem a nagy tervek megvalósításával foglalkozik.

Tele van tervekkel, azonban a megvalósításukba már csak akkor kezdjen bele, ha nem keseríti el, hogy egyedül kell az útját járni. Bár ideig-óráig akad segítsége, de hosszú távon nem kísérik, hiszen mindenki az év búcsúztatására készül. Ön is gyorsan tudja le azokat a kérdéseket, melyekkel még szívesen foglalkozik, de már igazi terheket ne vegyen a vállára, inkább lazítson, próbáljon kikapcsolódni.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Engedi, hogy mások irányítsák, és nem is esik annyira nehezére, mint gondolta volna. Igazából nem is voltak nagy tervei, de még úgy indult ennek a napnak is, hogy igyekszik a saját útját járni. Aztán sorra jöttek a kísértések, melyeknek nem akart ellenállni és lassan feledésbe is merültek a feladatok, maradt a kikapcsolódás és az év búcsúztatása azokkal, akikkel idén már nem fog találkozni. Nem is baj, hogy most nem hajszolja túl magát.

Most már ne kapkodjon, ha motoszkál Önben egy nagy terv, inkább csak gondolja át, hogyan lehet azt majd kivitelezni, de a tetteket hagyja a következő esztendőre. A környezetében élők már mind lazítanak, csatlakozzon hozzájuk és engedje, hogy az önfeledt hangulatuk Önre is átragadjon. Felszabadultan telik így a nap és ez remek bemelegítés a holnapra, amikor szeretné az év minden bánatát végképp elfelejteni.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



