Napi horoszkóp - 2016. december 30.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2016.12.30 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Nem menekülhet a probléma elől, a kényes kérdéseket meg kell válaszolni. Amíg lehetett, elkerülte ezt a helyzetet, de a másik fél elöntötte, pontot tesz az ügy végére. Ne csináljon úgy, mintha ezzel meglepte volna, hiszen Ön is nagyon sokat gondolkodott már azon, hogyan lehetne tisztázni, de félt megtenni a kezdő lépést. Most ezt megtették Ön helyett, de ettől még ne érezze sarokba szorítva magát.

Itt az alkalom, hogy továbblépjen, éljen ezzel még akkor is, ha váratlanul jött. Azt gondolta, van még erre ideje, próbált eddig felülemelkedni a problémán, de most egy olyan lehetőség kapuja nyílik meg Ön előtt, amellyel végleg kitörölheti az életéből. Ne habozzon, hiszen így az új esztendőt egy olyan probléma nélkül kezdheti el, amely eddig jelentősen visszahúzta, észrevétlenül is komoly akadályokat állított.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Amikor azon gondolkodik, hogyan tovább az új évben, nem hagyhatja számításon kívül a szeretteit sem. Nagy változtatásokat szeretne, de ez nem csak Önt érintené, a családjának is számolnia kell a kellemetlenségekkel. Ezek ugyan átmenetiek, de ha nem tudnak azonosulni a célokkal, sokkal nehezebb lesz ezt elfogadniuk. Mindenképpen beszéljen velük is erről és már előre tisztázzák a kényesebb kérdéseket.

Szeretne egy kicsit kimenekülni a világból és csakis önmagára figyelni. Ha fizikailag ezt nem is teheti meg, képes maga köré egy láthatatlan falat húzni, ami elzárja a zavaró tényezőket. Gondolja át nyugodtan azokat a kérdéseket, melyek foglalkoztatják és keresse a válaszokat. Ha már nem is tud a tettek mezejére lépni, ha a kezében vagy egy megoldási terv, sokkal kiegyensúlyozottabban várhatja a következő évet.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ne bűnbakot keressen, hanem a probléma valódi forrását. Úgy próbálja levezetni a feszültségét, hogy képes mindenkiben ellenséget látni és ennek hangot is adni. Közben pedig nem jut közelebb a megoldáshoz, hiszen ehhez cselekednie is kell. Gondolja át, mikor is kezdődtek a gondok, hiszen ott lelheti meg azokat a válaszokat, amelyek végül a helyes útra terelik. Nehéz döntéseket kell meghoznia, de ezek elengedhetetlenek a nyugalma érdekében.

Egyre inkább kicsúszik a kezéből az irányítás, de nem azért, mert valaki ezt átveszi, hanem a körülmények nem teszik lehetővé, hogy a saját útját járja. Fogadja el, hogy így, az év végéhez közeledve már hiába is vannak világmegváltó tervei, ehhez nem kap segítséget. Most már próbálja meg Ön is elengedni a problémákat és a jövőjére összpontosítani. Ideje lassan megfogalmazni a fogadalmakat, bár ezeket sosem akarja, de úgyis mindig tesz magának ígéreteket.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Képtelen megtalálni a közös hangot a környezetében élőkkel, mintha összeesküdött volna Ön ellen a világ. Pedig ez nem az Ön személyének szól, egyszerűen már mindenki lezártnak tekinti ezt az évet és inkább a jövőre helyezi a hangsúlyt. Ön azonban még ebben az évben szeretne egy utolsó nagy célt elérni, de ehhez nem kap segítséget. Ha valóban ennyire szeretné, bátran induljon el egyedül az úton, az elszántsága átsegítni a nehézségeken.

Még egy utolsó nagy levegővétel, hogy aztán úgy várhassa az új esztendőt, hogy minden kényes kérdésre talált válaszokat. Ha nem is sikerül valóban lezárnia az ügyet, de kezében egy cselekvési tervvel megnyugszik és képes átmenetileg továbblépni. Nem támaszt már elvárásokat, hiszen tudja, hogy az csalódással járna. Meg tanulta figyelembe venni mások igényeit, ez az év egyik legnagyobb tette, amit elért.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Már ne üldözze az álmait, fogadja el, hogy ezek a jövő évre maradnak. Ha el tudja engedni, felszabadult napok várnak Önre. Ez csakis a saját döntése, így ne másoktól várja a megoldást, esetleg még a bátorítást is, hiszen a környezetében élők is már inkább lazítanának. Nem is olyan nehéz ez, jó lecke is lehet a későbbiekre, hogy nem mindig az azonnali cselekvés és a kapkodás jelenti a megoldást.

Eldöntötte, hogy az új esztendőbe már nem viszi magával a haragot, ezért keresi azokat az embereket, akikkel folyamatban lévő nézeteltérése van. Nem mindenki áll azonban készen arra, hogy kényes kérdésekről beszéljen, ezért minden egyes esetben más megoldásokkal kell előállnia. Ha az elhatározása elég erős, képes akár még engedni is, ez pedig megnyit Ön előtt olyan utakat, melyek végül elvezetik a céljaihoz, a megbékéléshez.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nincsenek tervei, de a tétlenséget sem szereti. Ne kezdjen azonban céltalan kapkodásba, inkább keressen olyan ügyet, amely mellé beállhat és segítséget nyújthat a megvalósításhoz. Talán éppen az Ön tudása, tapasztalata lendítheti előre azokat, akik kitűzték maguk elé az utat. A váratlan támogatása számukra megkésett karácsonyi ajándék, így akár egy mélyebb kapcsolat alapjait is jelenheti a mai lépése.

Engedjen, ha azt szeretné, hogy elfogadják. Hiába vannak ugyanis elképzelései, ha ezekkel ellenállásba ütközik. Egyedül azonban nem szeretne elindulni az úton, de nem is kell, hiszen amit kérnek Öntől, nem nagy áldozat. Talán még az Ön érdekeit is szolgálja, ha elfogadja a környezetében élők feltételeit, ezért ne ellenségként tekintsen rájuk és ne a hátsó szándékot keresse a szavaik mögött.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



