Napi horoszkóp - 2016. december 29.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2016.12.29 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ideges, bár nem tudja szavakba önteni, mi táplálja ezt az érzést. Minden a tervei szerint alakul, talán csak az okozhatna csalódást, hogy többször ütközik falakba, mint gondolta. De még ez sem akadályozza meg abban, hogy haladjon a sikerek felé, így érthetetlen, miért ennyire elégedetlen. Próbáljon meg megnyugodni és nem keresni a hibát másokban. Hiszen pontosan tudja, amikor véleményt alkot, akkor saját magából indul ki.

Ismét visszaköltözik a feszültség az életébe. Hiába is menekülne, olyan viták közepén találja magát, amelyeknél még Ön sem tudja, melyik félnek lehet igaza. Próbáljon meg inkább csendben maradni, hogy a későbbiekben ne kelljen a véleménye miatt elnézést kérni. Vonuljon inkább félre és keressen feladatokat magának, melyekkel egyedül is képes lesz megbirkózni, így jó ürügyet talál arra, hogy ne legyen szem előtt.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Magára maradt, segítségre nem számíthat. Ezt vegye figyelembe, amikor a napirendjét állítja össze. Nem kell emiatt elkeserednie, hiszen talál olyan feladatokat, melyekkel képes lesz így is megbirkózni, bár ehhez komoly önfegyelemre és összpontosításra lesz szüksége. A sikerek azonban kárpótolják majd azért, hogy nem azokkal a kérdésekkel foglalkozott, melyekkel szeretett volna és így bizonyos céljai már a jövő évre maradnak.

Úgy érzi, a tanácsok, melyeket kap, nem szolgálják az érdekeit. Talán abból ered ez, hogy nem feltétlenül értenek mindenben egyet Önnel. Ha azonban figyelmesen végighallgatná és elgondolkodna, hamar belátná, hogy csak egy egyszerűbb utat javasolnak. Ne utasítsa el tehát azokat a véleményeket, melyek első pillanatban ijesztőnek, esetleg megvalósíthatatlannak tűnnek. Nyugalom és megfontoltság legyen a mottója erre a napra.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Lassítson, mert már hiába is rohan, nem érhet célba. Ne azt tekintse sikernek, ha az ügy végére pontot tehet, értékelje az elért részeredményeket is. Most már hiába a kapkodás ugyanis, nem adott minden feltétel ahhoz, hogy valóban lezárhassa a nyitott kérdéseket. Nem kell emiatt azonban elkeserednie, hiszen a következő évben már nem a nulláról kell kezdenie, így akkor már szinte könnyedén haladhat.

Szellemileg friss, így elsősorban a szervezésre helyezze a hangsúlyt. Talán csak Ön az egyetlen, aki képes átlátni z egész folyamatot és így érthető, ha magához ragadja az irányítást. Ezt most a környezetében élők is felismerik és hallgatnak a szavára. Legyen megfontolt és alapos, csak annyit kérjen, amennyit teljesíteni is tudnak. Ezzel megerősítheti a pozícióját, hiszen bebizonyítja, hogy jó vezető.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nehezen indul a napja, ezért nem is bánja, ha nem próbálják az Ön vállára helyezni a felelősséget. Ezzel ugyan annak is elveszíti a lehetőségét, hogy irányítson, de most még ez sem bosszantja. Az ad erőt Önnek, hogy már nincsenek olyan nagy tervei, melyeket az idei évben mindenképpen el szeretett volna érni, hiszen még az ünnepek előtt ezeket lezárta. Másokon segíteni pedig egyébként is felemelő, most ezt gyakorolhatja is.

Tele energiával ébred, de hamar felismeri, hogy a lehetőségek nem adottak a nagy tervek megvalósításához. Ne hagyja veszni azonban ezt a lendületet, keressen olyan ügyet, amely mellé felsorakozhat és a segítségét is szívesen fogadják. Lehetnek olyan ötletei, melyek megfogalmazásához éppen az Ön tudása és tapasztalata szükséges, így még akár élharcossá is válhat, hiszen ennek köszönhetik majd a haladást.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Nehezen fogadja, ha nem Ön lehet a középpont, ezért különösen figyeljen arra, hogy ne bántson meg másokat. Úgy gondolja, ha határozott és céltudatos, az ellentmondást nem tűri, hamarabb érhet célt. Megfeledkezik azonban arról, hogy másoknak is lehetnek elképzelései, amelyek ugyanolyan fontosak nekik, mint Önnek a sajátjai. H valóban elismerésre vágyik, ne a saját érdekei vezéreljék, inkább nyújtson segítséget ott, ahol erre szükség van.

Összpontosítania kell ahhoz, hogy képes legyen a terveit véghezvinni. Nem lesz az út olyan egyszerű, ahogyan azt elképzelte, ugyanis bizonyos akadályokat nem vett számításba. Most már azonban emiatt ne bosszankodjon, tartsa a célját szem előtt, így látni fogja, miért is harcol. Segítséget is kaphat, ha megfogadja a tanácsokat és nem keres mögöttük ártó szándékot. Új barátság alapjait tehetik le a közös munkával.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Olyan tervei vannak, melyek kivitelezése komoly szervezést igényelne, de ehhez nem talál társakat. Gondolja át, talán érdemes lenne elhalasztani és most inkább mások mellé beállni. Így lekötelezetteivé válnak, és Önnek sem kell amiatt idegeskednie, vajon valóban mindent alaposan előkészített-e. Ezzel egyúttal a felelősség sem Önt nyomasztja, hogy irányítania kell a környezetében élőket, sokkal felszabadultabban tevékenykedhet.

Fáradtan, kimerülten ébred, így nem is igazán küzd azért, hogy az érdekeit előtérbe tolja. Ha azonban nem ér el bizonyos eredményeket, csak az elégedetlenség nő Önben. Találja meg azt a középutat, amelyen haladva a céljai is közelebb kerülnek, mégsem kell ismeretlen területre tévednie. Az olyan akadályokat ugyanis, melyekkel már van tapasztalata, könnyedén leküzdi és így az önbizalma, valamint a lelkesedése is lassan visszatér.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



