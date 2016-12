Napi horoszkóp - 2016. december 28.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2016.12.28 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Végre egy nap, amikor ismét nyitva állnak Ön előtt a lehetőségek. Tele van tervekkel, már nem ütközik akadályokba, hogy ezeket meg is valósítsa. Mégse ugorjon fejest a teendőkbe, az elmúlt napok fárasztóbbak voltak, mint gondolná. Elsősorban szellemileg érzi majd a kimerültséget és ez rányomja a bélyegét a teljesítményére. A félbehagyott feladatok miatt feszülté válna, ezért csak annyit vállaljon, amennyit biztonsággal végig is tud vinni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Számba vette az elmaradt kötelezettségeit és meg kellett állapítania, hogy van még mit elintéznie. Ne kezdjen azonban kapkodni, állítson össze egy tervet, hiszen így lesz egy biztos pont, amihez mindig visszatérhet. Nehezen megy az összpontosítás, ezért egyszerre csak egy kérdéssel foglalkozzon, amikor azt már lezárta, rövid szünet után folytathatja. Bár nem ér a lista végére, de nincs oka szégyenkezni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Bár tele van lendülettel, ne vállalja túl magát. Tudjon nemet mondani azokra a megkeresésekre, melyeket első pillanatban már bonyolultnak tart, hiszen még nehezebbé válik a helyzet, ha beleássa magát a témába. Várnak Önre olyan feladatok is, melyeket nem szeretne a következő évre átvinni, ezekkel is foglalkoznia kell, hogy valóban végezzen velük még időben. Egyen határozott és céltudatos.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Elrepültek a napok és ismét várják a kötelezettségei. Hamar úrrá lesz Önön emiatt a feszültség és a nyugtalanság. Legyen egy terve arra az esetre, ha nem sikerülne egyedül megbirkóznia a nehézségekkel. Keressen olyan embereket, akikhez ilyenkor fordulhat. Ne használja ki azonban őket, csak akkor válassza ezt a lehetőséget, ha valóban képtelen továbblépni. A sikerek lassan visszaadják az önbizalmát és lendületét.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Szívesen vonul félre, kerüli az emberek társaságát. Úgy érzi, ha ismét beengedi a külvilágot az életébe, elillan az ünnepek okozta meghittség. Márpedig egyedül nehezen birkózik meg azokkal az akadályokkal, amelyek várnak Önre. Keressen olyan segítőket, akik közel állnak Önhöz és így szinte fél szavakból is megértik a problémáját. Így nem szorul hosszas magyarázkodásokra és gyorsan visszatérhet a saját kis világába.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Kicsúszik a kezéből az irányítás, még nem tért vissza a rideg hétköznapok világába. Bátran engedje, hogy mások mondják meg, merre is haladjon tovább, hiszen olyan emberek veszik most körül, akiknél nem kell arra számítania, hogy visszaélnek ezzel a lehetőséggel. Nem is baj, ha most nem kell felelősséget vállalnia másokért és így csak a saját feladataira összpontosíthat. Túl fáradt ugyanis, ahhoz, hogy minden körülményt számba tudjon venni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Már kezdi számba venni az újévkor tett fogadalmait és szomorúan kell megállapítania, hogy maradtak megvalósítatlan álmok. Már hiába is kezdene kapkodni, az idő rövidsége miatt kénytelen ezeket a következő évre átvinni. Ne legyen emiatt szomorú, gondoljon a sikerekre, hiszen ebben is volt része. Voltak olyan eredmények, amelyek komolyabb erőbefektetést igényeltek, mint tervezte, elsősorban ennek köszönheti az elmaradását.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Még az ünnepek határa alatt áll, így nehéz elvárni Öntől olyan döntést, amely elsősorban hideg fejet igényel. Próbáljon meg az ilyen helyzetekből kimenekülni, ha teheti, kérjen haladékot inkább. Ha végképp válaszadásra kényszerítik, még elszámolhat magában tízig, ezalatt mérlegelheti, vajon tényleg olyan nagy baj lenne, ha a megérzéseire hallgat és nem csak a tényeket és számokat veszi alapul.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Kipihenten, nyugodtan kezdi a napot és ez egyúttal erőt ad Önnek ahhoz, hogy régóta halogatott terveit is kézbe vegye. Ne vállalja azonban túl magát, ha valóban ezekkel a kérdésekkel szeretne foglalkozni, ne mondjon igent más felkérésekre. Nem véletlen ugyanis, hogy eddig ezeket a feladatokat tologatta maga előtt, hiszen pontosan tudja, hogy teljes embert és figyelmet igényelnek, ne aprózza tehát el az energiáit.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Hiszékeny és könnyű Önt befolyásolni, ezért olyan emberek között mozogjon, ahol ezzel nem élnek vissza. Még nem múlt el az ünnepi érzés, a szíve irányítja. Nehéz olyan döntéseket meghoznia, ahol inkább a józan eszére kell hallgatnia, ezért igyekezzen az ilyen helyzeteket elkerülni. Kérjen tanácsot, ha bizonytalan, hiszen egy kívülálló más szemmel közelíti meg a kérdést, így olyan körülményeket is számba vesz, amelyeket Ön nem lát.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nehezen megy az összpontosítás, ezért ne is vállaljon be olyan feladatokat, melyek ismeretlen területre vezetnék. Vannak olyan elmaradásai azonban, melyeket könnyedén oldhat meg, hiszen rendelkezik kellő tapasztalattal ahhoz, hogy elkerülje a buktatókat. A sikerek lassan visszaadják az erejét, de ez ne tegye vakmerővé. Nem baj az, ha nem végez valamennyi tervével, még van lehetősége behozni a lemaradását.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ragaszkodik ahhoz, hogy Ön tartsa kézben az irányítást. Emiatt viszont megbánthat olyan embereket, akik tanácsokat adnának, hiszen jobban átlátják a témát. Hallja meg ezeket a hangokat, ha nem szeretne hibázni. Ne lásson ártó szándékot abban, ha valaki figyelmeztetni szeretné, hiszen talán éppen az aggódás vezérli, nem pedig a hatalomátvétel jár a fejében. Bizalmatlanságát csak Ön győzheti le.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp