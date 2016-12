Napi horoszkóp - 2016. december 27.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2016.12.27 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ne engedje elillanni az ünnep hangulatát. Tartsa együtt a családot, ezt leginkább úgy érheti el, ha nem támaszt velük szemben elvárásokat. Olyan programokat találjon ki, melyet valamennyien élvezhetnek, és így nem kell attól tartania, hogy máshol keresik a kikapcsolódás lehetőségét. Holnaptól már mindenki úgy is a saját útját járja, de most még a meghittség és a szeretett összetartja Önöket.

Élvezze a nap nyújtotta lehetőségeket. Ma még úgy lehet együtt a szeretteivel, hogy nincsenek kötelezettségek, a feszültség sem ütötte még fel a fejét az otthonában. A közös programok még közelebb hozzák egymáshoz Önöket és így az ünnep hangulatát talán továbbra is fenntarthatják. Engedje szabadjára az érzelmeit, hiszen mikor is tehetné ezt meg, ha nem egy olyan jeles alkalomkor, amikor mindenki nyugodt és kiegyensúlyozott.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ha már mindenáron tevékenyen szeretné ezt a napot eltölteni, a szeretteinek adjon lehetőséget a választásra. Talán bennük nem tombol úgy a tettvágy, fogadja ezt el. Ezzel megőrizheti a meghitt hangulatot, hiszen nem kell az Ön elvárásainak megfelelniük. Még az is lehet, menet közben mégis becsatlakoznak, hiszen átragad rájuk is az önfeledtsége és vidámsága. Bárhogy is alakul, a szeretet ott honol az otthonában.

Tele van tervekkel, de nem mindenki olyan lelkes, mint Ön. Ne vegye zokon a szeretteitől, ha nem tartanak Önnel, hiszen ők még élveznék az ünnep hangulatát. Legyen megértő, ha nem szívesen ül ölbe tett karokkal, bátran lépjen egyedül a tettek mezejére. Ha nem is végez mindennel, nincs oka panaszra, hiszen így is olyan terveit valósította meg, melyek várhattak volna, Ön azonban lelkesen és szorgalmasan előre dolgozott.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Nem szívesen ücsörög a négy fal között, látogasson meg olyan embereket, akiket a nagy rohanásban elhanyagolt. Egy kellemes beszélgetés ismét közelebb hozza Önöket és sikerülhet a mélyben lappangó nézeteltéréseket is tisztázni. Bár nem készült arra, hogy a kényes kérdésekkel foglalkozzon, most mégis képes erre, hiszen nyugodt és kiegyensúlyozott. A megoldásai is ötletesek és minden fél számára elfogadható.

Ne feledje, még mindig tart az ünnep, így hiába is fogalmazódnak meg Önben nagyratörő tervek, a kivitelezéshez nem adott minden feltétel. Fordítsa figyelmét inkább a szeretteire, akik most is szívesen tartózkodnak a közelében és szeretnének a nyugodtságából erőt meríteni. Kellemes beszélgetés közben tiszta vizet önthetnek a pohárba és végképp fátylat boríthatnak a nézeteltérésekre, melyek miatt eltávolodtak egymástól.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Szeretne kicsit kimozdulni, de nincs hozzá társaság. Most csak a saját igényeit tartsa szem előtt, ha nehezen viseli a bezártságot, bátran keljen útra. A friss levegő új gondolatok ébreszt Önben. Olyan tervek fogalmazódnak meg, melyek az év hátralévő részében elfoglaltságot jelenthetnek. Nem is bánja, ha a gondolatai elterelődnek az év mérlegének összeállításáról, hiszen nem szívesen emlékezik vissza a csalódásokra.

Úgy indul a nap, mintha csak egy szürke hétfő lenne, de aztán gyorsan emlékezteti magát arra, hogy még tartanak az ünnepek. Hamar el is felejti a feladatokat, melyeket meg szeretett volna csinálni és olyan programokat keres, mely az egész család számár jelenthet kikapcsolódást, szórakozást. Ne vegye zokon, ha valakinek már külön ötletei vannak és nem tart Önnel, élvezze azok társaságát, akikkel együtt lehet.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Mintha elillant volna az ünnep hangulata és ismét felütötte a fejét a feszültség az otthonában. Ne engedje kirobbanni a vihart, keressen olyan programot, ami az egész családot megmozgatja, és egyúttal kiszabadulhatnak a négy fal közül. A friss levegő nem csak megnyugtatja, de egyúttal új gondolatokat is ébreszt, így gyorsan össze is áll a fejében, mivel töltse el az év hátralévő részét.

Tele van ötletekkel, de partnert nem talál a megvalósításhoz. Ne bánkódjon emiatt, bátran fogjon hozzá egyedül. Talán csak az indulás esik nehezére a szeretteinek, de ha látják, Ön milyen könnyedén veszi az akadályokat, szívesen állnak be végül a sorba. A közösen elért sikerek ismét visszalopják az ünnep nyugalmát és boldogságát az otthonába és újra tudnak együtt nevetni, pedig a délelőtti órákban már kissé feszült volt a hangulat.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nem szokott elmenekülni a problémák elől, de most mégis úgy érzi, jobban jár, ha nem áll be a vitázók közé. Pedig várták volna Öntől a megoldást, de nem szeretne senkit megbántani azzal, hogy más véleményen van. Bátran mondja is ezt el, tegye világossá az érintettek számára, hogy Ön még őrzi a szívében az ünnepek nyugalmát és meghittségét és ezt bizony nem fogja elrontani azzal, hogy magára vállalja a döntőbíró szerepét.

Ön tele van energiával, de ez nem mondható el a szeretteiről. Éppen ezért el kell döntenie, egyedül fog neki a tervek megvalósításának vagy elnapolja azokat olyan napokra, amikor számíthat mások segítségére. Válassza bármelyik utat, ne másokat okoljon ezért, hozza ki a legtöbbet a napból úgy, hogy közben a hangulata sem romlik el. Képes alkalmazkodni, ha az elhatározását a sajátjának érzi és hisz abban.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



