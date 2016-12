Napi horoszkóp - 2016. december 26.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2016.12.26 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ne szoruljon be a négy fal közé, mozduljon ki, a friss levegő jótékony hatását is élvezheti, ha képes a problémáit otthon hagyni. Várnak még Önre olyan kötelezettségek is, melyeket szívesebben halasztana el, de most ezt nem teheti meg, hiszen számítanak Önre, leginkább az önfegyelmére. Tegye félre a személyes ellentéteket legalább egy napra és közeli szerettei kedvében járva fogadja mosolyogva a programokat.

Érthető, ha szeretne egy lazább napot, de ezt egyelőre nem engedheti meg magának. Azt azonban meg tudja oldani, hogy szakít időt arra, amikor csak magával foglalkozik. Szívesen vonul félre, élvezi azt a csendet, amit a lelkében teremtett, sikerül kiszakadnia a megszokások rabságából. Fontos Önnek, hogy a szerettei is békét leljenek, de ezt csak úgy tudja megteremteni, ha Ön is harmóniában van önmagával.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Még nem kell világmegváltó terveket szőnie, bátran adja át magát a szeretteinek. Nem baj az, ha egy kicsit késik az ebéd vagy épp ma nem takarított ki. Az ünnep Önnek is legyen nyugodt és békés, ne kötelezettségekkel teli. Lazítson és pihenjen, hiszen az utóbbi napok egyébként sem szóltak másról, minthogy igyekezett mindent tökéletesen előkészíteni, így most csak ennek kell beérnie, könnyedén tudja összetartani a családot.

Ha a szerettei lazítanak, Ön is nyugodtan kikapcsolódhat. Mindent előkészített már az elmúlt napokban, így csak az utolsó simításokat kell ahhoz elvégeznie, hogy minden a helyére kerüljön. Ezt pedig könnyedén meg tudja oldani, hiszen viszi előre a lendülete. De új feladatokat ne keressen, ha van egy kis ideje, bátran mozduljon ki a négy fal közül, egy kis séta felfrissíti a testét és a szellemét is.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Vendégek jönnek vagy Ön mozdul ki, a legfontosabb, hogy Ön jól érezze magát. Nem kell mindenkinek megfelelnie, hiszen ez a nap Önről is szól, nem csak a rokonokról. Természetesen nem bánt meg senkit, hiszen tudja, hol az a határ, ameddig elmehet anélkül, hogy ezzel megsértene bárkit is. Szakítson időt saját magára is, bátran mozduljon ki akár egyedül is, ha úgy érzi, szüksége lenne kicsit elmerülni a gondolataiban.

Ne szomorkodjon, hiszen ezzel a szerettei arcára is könnyeket csalna. A meghittség és a béke ne a hiányérzetét növelje, a csalódásokat juttassa eszébe, sokkal inkább örvendjen azoknak, akik most is Ön mellett vannak. A veszteségeket már feldolgozta ugyan, de időről időre ismét felbukkannak, most azonban inkább gondolkodjon pozitívan és értékelje mindazt, amit megkapott, hiszen ezek teszik igazán értékessé.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Bár még messze van az év vége, Ön mégis lassan értékelésbe kezd. Ha már ennyire sietteti a mérleg készítését, kezdje a pozitív élményekkel, a sikerekkel, a csalódásokat ráér ismét átélni egy olyan napon, amikor szomorúságával nem rontja el mások hangulatát. Most inkább élvezze a szerettei társaságát, hiszen olyan ritkán tudnak úgy együtt lenni, hogy nincsenek kötelezettségek és elvárások.

Ha mindenáron tevékenykedni szeretne, járjon a család kedvében. Felejtse el a hivatali gondokat, miért is kellene Önnek most ezekre a kérdésekre keresni a választ, hiszen nem csak vasárnap, de ünnep is van. Bátran kapcsolódjon ki, Önnek is jár a lazítás még akkor is, ha más területeken vannak elmaradásai. Szellőztesse ki a fejét, a friss levegőn tett séta nem csak az elméjét tisztítja ki, de a vérkeringésére is jótékony hatást gyakorol.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ne engedje, hogy az oly nehezen megteremtett békét egy apró nézeteltérés máris tönkretegye. Álljon a sarkára és döntsön Ön, közölje ezt olyan határozottan, hogy minden fél számára egyértelmű legyen, nem tűri a veszekedést ezen a napon. Nem állnak olyan messze az álláspontok, hogy ne lehetne egy apró ötlettel közelebb hozni azokat és így végül nyugalomban telhet a nap további része, Ön is elégedett lehet így.

Nehezen sikerült mindennel végeznie tegnap, de a kapkodást mára felejtse el végre. Ha most végül valami elmaradna, attól még a béke és a nyugalom beköltözhet otthonába. Egyedül kell leküzdenie a felmerülő akadályokat, de kár emiatt bosszankodnia, hiszen így csak másoknak okoz kellemetlen perceket, ha maguktól nem érzik szükségét, hogy segítsék Önt, akkor csak veszekedések árán érhetné el ezt.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Bár nyugodt napra számított, de már meg sem lepődik, hogy váratlanul felbukkannak olyan nehézségek, amelyekkel elfelejtett számolni. Pedig tudhatta volna, hiszen minden évben felmerül a probléma, Ön most mégis bízott abban, hogy elkerülheti. Szerencsére így viszont már rutinosan tudja megoldani, nem is kell sokat gondolkodnia. Azért még így is megérdemel egy kis kényeztetést, ha mástól nem kapja meg, jutalmazza meg önmagát.

Bár együtt van a szeretteivel, Mégis, ha probléma merül fel, csak magára számíthat. Éppen ezért ne is tervezgessen erre a napra, inkább csak sodródjon az árral és a váratlanul felbukkanó nehézségeket küzdje le. Éppen elég lesz ez is ahhoz, hogy elteljen úgy a napja, nem érzi hiábavalónak, hogy felkelt. A semmittevést ugyanis nem tudná élvezni, fontosnak érzi, hogy mindig csináljon valamit.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



