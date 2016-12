Napi horoszkóp - 2016. december 25.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2016.12.25 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Most már tényleg teljesen felesleges idegeskednie, amit eddig szépen előkészített, azt fejezze be és engedje el a problémákat. Öltöztesse a lelkét is ünneplőbe, ne csak a lakást és legyen megbocsájtó. Akkor tudják békében körbeállni a karácsonyfát, ha fátylat borítanak a múltra és nem emlegetik fel folyamatosan. Ne legyenek elvárásai sem önmagával, sem a szeretteivel szemben, hiszen azok csak újabb feszültségforrást jelentenének.

Most már megnyugodott, igyekszik ezt meg is őrizni. Bár még mindig felbukkannak váratlan akadályok, de ezeket már könnyedén elfogadja és törekszik az elhárításukra. Nem keres már bűnbakokat se, elfogadta, hogy hiába a gondosan összeállított terve, mindennel Ön sem tud előre számolni. A hangulatát átragasztja a szeretteire is, így az otthonában meghittség és béke honol, ennél szebb kezdete nem is lehet az ünnepeknek.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ne csak az Ön elképzelései valósuljanak meg, tervezzék meg közösen a napot. Ez egy remek kezdete lehet az ünnepeknek, hiszen hangos szó nélkül is eléri, hogy mindenki elégedett és nyugodt. Bár nem szeret rögtönözni, most ez sem esik nehezére, hiszen a szerettei mosolyát látva Ön is elégedett és boldog. Az utolsó simítások is elkészülnek időben, hiszen kézben tartja az irányítást még most is.

Most már ne engedje, hogy bármi is megmérgezze az otthon hangulatát. A nézeteltéréseket még csírájában fojtsa el, hogy ne is tudjon olyan vihar kitörni, amely már nem enyhülhet estig. Találja meg azt az arany középutat, amely mindenki számára elfogadható, még ha ennek érdekében engedniük is kell. Képes ezt úgy tálalni, hogy minden érdekelt elégedett a végeredménnyel és végül együtt haladnak az úton.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Most már felejtse el a terveket és csak sodródjon az árral. A szerettei úgyis ugyanazokért a célokért küzdenek, így bátran segítheti őket azzal, hogy számíthatnak Önre, de nem erőlteti rájuk az akaratát. Szép lassan mindennel elkészülnek és még arra is marad ideje, hogy kicsit önmagával foglalkozzon. Ez pedig a legjobb, amit megtehet az otthon békéje és nyugalma érdekében, hiszen így Ön is átadhatja magát az önfeledt ünneplésnek.

Úgy kezdi a napot, hogy határozott elképzelésekkel rendelkezik. Hamar be kell azonban látnia, hogy ez nem egyezik a család óhajával, így döntenie kell, melyik a fontosabb, az otthon békéje vagy a tervek. Mivel azonban a célok közösek, nem érdemes ezzel sok időt tölteni, adjon esélyt annak, hogy most mások útját járja, miközben a saját érdekei sem sérülnek. Így két legyet is üthet egy csapásra.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Őrizze meg a nyugalmát, mert csak így tudja fenntartani az otthon meghitt hangulatát is. Sokat dolgozott annak érdekében, hogy erre a napra minden problémát megoldjon, a nézeteltéréseket tisztázza és így már csak az ünnepi előkészületekre kelljen összpontosítani. Ne hagyja, hogy ez most mind feledésbe merüljön csak azért, mert túlzottan ragaszkodik az elképzeléseihez. Engedjen, és így mások is követik a példáját.

Feszült és ideges, úgy érzi, sosem lesz kész mindazzal, amit elképzelt. Ha emiatt csak kapkod és másokkal veszekszik, valóban el is felejtheti a nyugodt ünnepeket. Gondoljon arra, hogy egy szürke hétköznapon ennél sokkal komolyabb teljesítményt várnak el Öntől és ezt képes teljesíteni, most talán csak azért érzi ezt ennyire lehetetlennek, mert nem a lényeges dolgokra összpontosít. A céljait tartsa szem előtt, minden mást zárjon ki a gondolataiból.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Mindenki nyugodt Ön körül, akkor Ön miért is idegeskedik? Hiszen az ünnepek nem arról szólnak, hogy megfeleljen olyan elvárásoknak, amelyeket csak Ön állított fel. Fogadja el, ha a szerettei kicsit lazítanának, és nem követik a kéréseit, amik hangzanak inkább parancsoknak. Nincs semmi oka ezen mérgelődni, hiszen a legfontosabb, hogy valamennyien jól érezzék magukat és képesek legyenek a karácsonyfát békében körbeállni.

Azt gondolta, már csak az ajándékbontogatáskor érhetik meglepetések, de mindenre Ön sem készülhetett fel. Bár eltervezte a napját, végül nem úgy alakulnak a dolgok. Ne bosszankodjon, hiszen a nem várt események ellen hiába harcolna, inkább módosítsa úgy az elképzeléseit, hogy estére mindennel elkészüljön, és végül nyugodtan ünnepelhessen szerettei körében, mert ezt már viszont nem zavarja meg semmi.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ön teremti meg az otthona hangulatát, ezért is fontos, hogy nyugodt tudjon maradni még akkor is, ha váratlan események megzavarják. Így is képes lesz tartani magát az elképzeléseihez, és persze ami a legfontosabb, az esti órákra mindennel elkészül és már csak a szeretteire kell figyelnie. Nem érdemes már bosszankodni azon, hogy lehetett volna jobb vagy szebb, hiszen minden tökéletes, ha Önök ezt így akarják látni.

Most már ne kapkodjon, csak türelemmel és nyugodtan tegye a dolgát. Nem baj az, ha bizonyos elképzelések megvalósítása elmarad időhiány miatt, így is képes egy meghitt, békés ünnepet varázsolni otthonába. A legfontosabb mégiscsak az, hogy együtt lehetnek és félretéve minden korábbi problémát, önfeledten ünnepelhetnek, élvezhetik egymás társaságát. Ha ez lebeg a szeme előtt, máris mindent szebb fényben lát.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



