Napi horoszkóp - 2016. december 24.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2016.12.24 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ha harcol, veszíthet, de ha feladja, nem is nyerhet. Tartsa ezt a szeme előtt, amikor azt érzi, nem bírja tovább. Érthető, hogy fáradt, de ez az utolsó olyan nap, amikor ennyi területen kell helytállnia, ha letudja a kötelezettségeit, végre teljes erőbedobással a szerettei felé fordulhat és végre csak az ünnepi előkészületek töltik ki az idejét. Így már sokkal gyorsabban haladhat és elhiszi, hogy tényleg minden a helyére kerülhet.

Bár még ez a nap nem teljesen az Ön elképzelései szerint alakul, de már végre nem érzi úgy, hogy hiábavaló csatákat kell megvívnia. Látja már a küzdelmek eredményét, így érdemes harcolni. Még egy utolsó nagy lélegzet, hogy valóban lezárhassa a folyamatban lévő ügyeket és az otthonába úgy térhessen haza, nem nyomasztják elintézetlen kérdések. Így sokkal békésebben és meghittebben várhatja az ünnepeket.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nehezen tud összpontosítani azokra a kérdésekre, amelyek nem az ünnepekkel kapcsolatosak, de mégis be kell fejeznie, amiket elkezdett. Tartson rövidebb szüneteket, amikor gondolatai szabadon szárnyalhatnak és megtervezheti a hét hátralévő részét. Utána azonban ismét irányítsa minden figyelmét azokra a feladatokra, melyeket le szeretne zárni, hogy valóban nyugodtan és gondoktól mentesen ünnepelhessen.

Legyen nyugodt, hogy a környezetében élő feszült emberek is valakinél békét találhassanak. Amíg Ön nem kezd idegeskedni, szívesen keresik fel segítségért, tanácsért. Mivel Önt már nem nyomasztják olyan kérdések, melyekkel azonnal végeznie kell, könnyedén tehet eleget ezeknek a kéréseknek. Már most megtapasztalhatja, hogy adni valóban jó és az önzetlenség leginkább annak okoz kellemes érzéseket, aki ezt át tudja élni.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Egyre feszültebb Ön körül a hangulat, próbálja meg azonban elsimítani a nézeteltéréseket még azelőtt, hogy kitörne a vihar. Bármerre néz, rohanó, ingerült embereket lát, ez pedig könnyen Önt is magával ragadhatná, ha nem törekszik arra, hogy most már nem hajlandó idegeskedni, hiszen ezen a napon már hiába is szeretne kimagasló teljesítményt nyújtani, a körülmények nem adottak hozzá. Inkább már az ünnepekre készül.

Most már ne kezdjen kapkodni, ha eddig nem sikerült a kérdéssel foglalkozni, halassza el. Zárja le inkább a folyamatban lévő feladatait, hogy azok már ne nyomasszák és utána fordítsa figyelmét az ünnepi előkészületeknek. Bár sikerült szépen elhaladnia vele, maradt még az utolsó napokra is teendő. Öltöztesse a lelkét is ünneplőbe azzal, hogy eltemeti magában mélyre a problémákat és már csak a kellemes élményeknek ad helyet.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Minden bosszantja, így már nem is meglepő, ha a váratlan események végképp kihozzák a sodrából. Ha azonban csak idegesen csapkod, nem oldódnak meg a problémák, első lépésként meg kell nyugodnia ahhoz, hogy ismét visszataláljon az útjára. Elsősorban önmagára számíthat, de ha képes megtalálni a közös hangot a környezetében élőkkel, a segítségére sietnek. Ehhez azonban az kell, hogy ne legyen feszült és ingerült.

Érthetetlen, honnan jön az a nyugalom, ami árad Önből, de a környezetében élők emiatt előszeretettel keresik a társaságát. Mindenkihez van pár kedves szava, de akár még tanácsokkal is szolgál, ha úgy látja, bizony itt nagyobb a probléma, mint a szokásos ünnepek előtti feszültség. Ennek köszönheti, hogy ezen a napon nem csak a gondolatai, de a lelke is készen áll arra, hogy meghitt hangulatban töltsék a következő napokat.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Bár voltak tervei erre a napra is, de könnyedén teszi félre, ha másokon segíthet. Most már nem szeretné megváltani a világot, egyszerűen csak mindent előkészíteni az ünnepekre, a folyamatban lévő ügyeit maga mögött tudni és persze egy picit pihenni. Ha ezek mellett még a környezetében élőknek megnyugvást is nyújthat, a lelke kivirágzik, hiszen adni felemelő érzés, amit most megélhet egyszerűen és észrevétlen.

Most már ne keressen új feladatokat, ha végképp nincs mit csinálni, nézzen körül, kinek lehet a segítségére. Most már nyugodtan várhatja az ünnepeket, hiszen minden olyan feladatát lezárta, melyeket eltervezett, nem nyomasztják nyitott kérdések. Még bizonyos nézeteltéréseket is elsimított, melyek mérgezték a lelkét, fontosnak érezte, hogy ne keserű szájízzel álljon majd a karácsonyfa mellett.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Engedje ki a kezéből az irányítást, így megszabadul a felelősségtől is, hogy mások napját is Önnek kell megtervezni. A gondolatai Önnek is és a környezetében élőknek is máshol járnak, ilyenkor elvárásokat támasztani bárkivel szemben szinte felesleges is. Pontosan tudja ezt, de ha vannak tervei, nehezen tudná megállni, hogy kérjen, esetleg követeljen. Inkább sodródjon az árral, legyen nyugodt és engedje el a feszültséget.

A nézeteltérések könnyen heves vitává fajulhatnak, hiszen mindenki feszült és már a következő napokra összpontosít. Kerülje ezért az olyan helyzeteket, amelyek akár idáig elfajulhatnak, legyen most Ön a bölcsebb, aki enged a másik fél akaratának. Nem veszít semmit, ha nem az Ön tervei válnak valóra, hiszen ezek mind halaszthatóak, ezért nem is érdemes már felesleges szócsatákat vívni.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



