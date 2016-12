Napi horoszkóp - 2016. december 23.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2016.12.23 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Használja ki, hogy tele van lendülettel, amire nagy szüksége is lesz, hiszen most már le kell valóban zárnia a függőben lévő ügyeit. A környezetében élők hasonlóan feszültek, ha teheti, igyekezzen nekik is segíteni, hisz Ön remek ütemben halad. Nem kell kerülnie a kényes helyzeteket, mivel nyugodt, így akár még az Ön kezében lehet a megoldás is, hiszen képes megfontolt döntéseket hozni, amivel pontot tehet az ügy végére.

Képes átragasztani a környezetére is a hangulatát, ezért is fontos, hogy nyugodt maradjon. Csak úgy várhat segítséget, ha képes kérni, nem követelni. Ahogyan az Ön számára tele van ez a nap feszültséggel, ugyanez elmondható az Önt körülvevő emberekre is. Akkor tartózkodnak szívesen a közelében, ha higgadt marad és ebből ők is táplálkozhatnak. A kapkodás sosem jó tanácsadó, most sem ez viszi Önt előre.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nem könnyű a megbocsájtás, de az egyik legfelemelőbb érzés. Persze nem a szóban kimondott, hanem amely a szívéből jön. Amikor képes ténylegesen elfogadni a másik fél tettét és még akkor sem neheztelni rá emiatt, ha ez Önt hátrányosan érintette. Ritkán van ilyen pillanat az életében, most mégis ez az érzés kerítette hatalmába. Ráébredt arra, hogy az Önök kapcsolata annál sokkal tartalmasabb, int haragot tartani egy ballépés miatt.

Lassan a tettek mezejére kell lépnie, nem elég, ha csak gondolatban állítja össze a feladatokat. Gondolja át, kikre számíthat biztosan, hiszen most az ígéretek nem segítik Önt, pontosan fel kell mérnie, hogyan érdemes felosztania a feladatokat, és amiket átad, azokat biztos kezekben tudhassa. Nincs már idő új utakat keresni, a korábban kijelölt irányt követve kell eljutnia a célokhoz. Ne keresse már az izgalmat, lesz része benne anélkül is.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Nem is érti, hogy tudott már idáig is eljutni, a fáradtságtól már szinte nem is lát. Mégis vennie kell egy nagy levegőt, hiszen nincs még minden készen, számos kötelezettségét kell ahhoz letudnia, hogy megnyugodhasson. Gondoljon vissza a sikerekre, ezek adhatnak erőt a folytatáshoz, hiszen csak a holtponton kell átlendülnie ahhoz, hogy folytatni tudja a megkezdett feladatokat, pontot tehessen a végükre.

Új feladatokat már ne keressen magának, inkább igyekezzen a folyamatban lévő ügyeket mielőbb lezárni, hogy átadhassa magát az ünnepekre való felkészülésnek. Még így is vár Önre pár nehéz perc, hiszen ami elromolhat, az el is fog, ezt tudja jól. Nem várt akadályok lassítják, de ne idegeskedjen, hiszen van még ideje, ha összpontosít, végül pont kerülhet azon ügyek végére, melyeket szeretne mindenképpen elvégezni.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ideges, éppen ezért el kell fogadnia, hogy a környezetében élők is hasonló hangulatban vannak, hiszen ők ugyanúgy igyekeznek mindent lezárni, ahogyan Ön. Ne várjon segítséget, ha közben Ön is mindenkinek nemet mond az ilyen jellegű megkeresésre. Ha tényleg úgy gondolja, hogy nem fér bele a napjába, hogy másokat támogasson, vonuljon félre és a saját feladatival igyekezzen egyedül megbirkózni.

Most már ne keressen bűnbakot, inkább összpontosítson a probléma megoldására. Tudja, hogy nem magának köszönheti, hogy ilyen helyzetbe került, de értékes időt vesztegetne csak el, ha a felelősöket kutatná. Azzal nem lesz hamarabb kezében az irány, amerre el kell indulnia, márpedig a megnyugvást most elsősorban az jelenti, ha végül sikerülne mindent a helyére tenni és végül elérni az eredeti célkitűzéseket.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ne nézzen már hátra, mindig csak előre, amerre éppen halad. Így szem előtt tarthatja a céljait és tudja tartani az irányt. Nincs már idő ugyanis arra, hogy hibázzon, és azzal töltse az idejét, hogy ezeket javítgassa, ha valamit kézbe vesz, le is kell zárnia azzal a lendülettel ahhoz, hogy valamennyi kötelezettségét elvégezhesse. Maradjon nyugodt, hiszen az idegeskedése csak átragad a környezetében élőkre és így megmérgezhetné a hangulatot.

Pattanásig feszült a hangulat, így elég lenne egy aprócska szikra is ahhoz, hogy kirobbanjon egy heves vita. Próbálja megőrizni a nyugalmát és ezt átadni a környezetében élőknek is, hogy mindannyian a kötelezettségeikre tudjanak összpontosítani. Bár most nem számíthatnak egymásra, de ne is gördítsenek akadályokat a másik útjába, hiszen az már elég lenne ahhoz, hogy végképp megromoljanak a viszonyok.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Most már csak előre tekintsen és legyen annyira önző, hogy magára gondol. Nem kell mások segítségére sietnie, ha úgy érzi, erre már nem marad ideje. Inkább vonuljon félre, hogy elkerülhesse az olyan helyzeteket, amikor sarokba szoríthatnák. Legyenek olyan rövidtávú célok a szeme előtt, amelyek nem engedik meg, hogy elkalandozzanak a gondolatai, hiszen csak azt látja, pár lépést kell tennie a siker érdekében.

Ha nem jönnek közbe váratlan akadályok, szinte hátra is dőlhet, olyan szépen haladt a feladataival, hogy innentől már könnyedén veheti az Önre váró feladatokat. De ugye mindig akadnak előre nem látható tényezők, de ne idegeskedjen, hiszen erre azért még tartalékolt egy kis energiát. Legyen nyugodt, tartsa a céljait szem előtt, így pontosan tudja, milyen irányba haladjon annak érdekében, hogy minden gördülékenyen alakuljon.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



