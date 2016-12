Napi horoszkóp - 2016. december 22.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2016.12.22

KOS: (március 21 - április 20.)



Ne kapkodjon, hiszen úgy nem halad gyorsabban, ha mindenbe belefog, majd félbehagyja. Gondolja át, milyen feladatok várnak Önre és állítson fel egy sorrendet. Kezdje a legfontosabbakkal, hiszen azokat már nem halogathatja, ha valóban szeretne nyugodtan tevékenykedni. Ezektől a terhektől felszabadulva végül a kisebb kihívásokat is könnyedén veszi és elmondhatja, terveit sikerült végül megvalósítani.

Most már lassítson és kezdje a gondolatait az ünnepek irányába terelni. Bár még várnak Önre olyan feladatok, melyekkel végeznie kell, de újakat már ne keressen. Szépen haladt az előkészületekkel, de ez nem jelenti azt, hogy hátradőlhet, mert mindennel elkészült. Élvezi az apró simításokat, ahogyan lélekben is készül arra, hogy végre a szerettei körében tölthet el pár békés és gondtalan napot.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Bár mindenki rohan, mégis van idejük arra, hogy egymást is segítsék. Ahogyan Önnek sem kell egyedül megbirkóznia az akadályokkal, ugyanígy számíthatnak Önre is. Nem kell kapkodnia, hiszen összeállított egy tervet, amelyhez tartja magát, így sokkal nyugodtabban tevékenykedik, hiszen van mibe kapaszkodnia. És bár váratlan események is felmerülne, nem zavarodik meg emiatt, hiszen már látja maga előtt azokat a célokat, melyekért érdemes harcolnia.

Lassan tudja csak felvenni a szükséges tempót, nehezen hangolódik rá a kötelezettségeire. Gondolatban már napokkal előrébb jár, így nem is csoda, ha nem tud megfelelően összpontosítani. Úgy nem reménykedhet nyugodt ünnepekben, ha a feladatait nem végzi el, ezért vegyen erőt magán és ügyeljen a pontos munkavégzésre. Ha nem hibázik, és emiatt nem kell az ügyeket újra és újra kézbe venni, sokkal gyorsabban haladhat.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Lassan minden kötelezettségét letudhatja és végre teljes erőbedobással készülhet az ünnepekre. Ne engedjen ki azonban, mert így a figyelmetlenségének köszönhetően hibákat vétene. Bár gondolatban már máshol jár, mégis próbáljon meg összpontosítani, hogy legalább a hibákat elkerülhesse, és valóban gondtalanul várhassa azokat a napokat, amikor végre békében és nyugalomban együtt lehet szeretteivel.

Ön a nyugalom mintaképe, így nem csoda, ha keresik a társaságát. Kisugárzása máris jó hatással lehet a környezetében élőkre, a tanácsai már csak ráadásként szolgálnak. Önmagának sem tudná megmagyarázni, hogyan sikerült elkerülnie a szokásos év végi hajtás okozta idegeskedést, de egyszerűen azt érzi, felesleges lenne már kapkodni, ha összpontosítva halad a kijelölt útján, akkor is célba érhet.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ne kezdjen azért kapkodni, mert most ébredt rá arra, hogy még rengeteg az elintéznivalója. Állítson inkább össze egy napirendet, ebbe csak annyi feladatot vegyen fel, amennyit még kényelmesen elvégezhet, hiszen még van ideje, ha nem is sok. Minden évben beleesik abba a csapdába, hogy az utolsó pillanatokra hagy mindent, most még nem tart itt, így nincs is ok a pánikra, ha megfontoltan halad, végül mindennel végezhet.

Még nem is végzett a kötelezettségeivel, de már keresi az új kihívásokat. Korai még a következő esztendőt terveznie, most még összpontosítson azokra a feladatokra, melyekkel az idén végeznie kell ahhoz, hogy elégedett lehessen a teljesítményével, amikor visszatekint. Ha mégis van energiája, inkább nézzen körül, kinek lehetne a segítségére, ezzel is egy kicsit előkészülhet arra, hogy adni jó.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Érdemes lenne átgondolnia, mi vár még Önre ezekben a napokban és azt hogyan tudná úgy megvalósítani, hogy ne az utolsó pillanatokban kelljen kapkodnia. Állítson össze egy tervet, hiszen így nem felejt el semmit és be tudja osztani az idejét is helyesen. Vegye azt is számításba, hogy egyes kérdések alaposabban leterhelik, még ha nm is igényelnek hosszas elfoglaltságot, ilyenkor egy kis szünet segítheti a feltöltődését.

Tele van lendülettel és épp a legjobbkor kapott ismét erőre. Számos ügy vár még tisztázásra, ahogyan bizonyos feladatai sem tűrnek halasztást. Legyen egy terve, amihez mindig visszakanyarodhat, hiszen a gondolatai már elkalandoztak, így hajlamos lehet a szétszórtságra. Ne akarjon egyszerre mindennel foglalkozni, hiszen ha túl sok nyitott kérdés jár a fejében, nehezebben találja meg a válaszokat.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Sikerült mindent elintéznie, így ezekben a napokban már csak az utolsó simítások várnak Önre, amivel azonban könnyedén megbirkózik. Most nem kell kapkodnia, így utoljára átgondolhatja, nem feledkezett meg semmiről, nincs még ugyanis késő, ha felmerülnek ötletek. Most már azonban fordítsa figyelmét a környezetében élőkre, elsősorban a szeretteire, hogy ők is nyugodtan várhassák az ünnepeket.

A feszültség kézzel tapintható, de Ön igyekszik elkerülni, hogy Önre is átragadjon. Összpontosít a saját feladataira, inkább visszavonultan tevékenykedik, de így azzal is számolnia kell, hogy nem kap segítséget. Olyan utat válasszon, melyen egyedül képes végigmenni, így valóban megőrizheti a nyugalmát és még a kötelezettségeit is elintézheti. Bár megnehezíti a helyzetét ezzel, mégis ez a célravezető.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



