Eljárás

Alec Baldwin ellen a polgári eljárás tovább zajlik

Az ügyészek hivatalosan is ejtették pénteken az Alec Baldwin színész-rendező ellen gondatlanságból elkövetett emberölés vádat a Rust című westernfilm forgatásán történt halálos tragédia miatt.



A bírósági eljárásban péntekre tervezett újabb meghallgatásból már törölték a filmszínész nevét arra hivatkozva, hogy nem állnak fenn a vádak vele szemben. A fegyverekért felelős felügyelő Hannah Gutierrez-Reed ellen a vád változatlanul maradt gondatlanságból elkövetett emberölés.



Csütörtökön az ügyben eljáró különleges ügyészek előzetes közleménye arra hivatkozott, hogy a nyomozás során új bizonyíték és tények merültek fel, amelyek további vizsgálatot és igazságügyi szakértői elemzést igényelnek. Azt is hangsúlyozták, hogy a nyomozás változatlanul zajlik, és nem zárták ki az újbóli vádemelést Alec Baldwin ellen, hozzátéve, hogy a mostani döntés nem mentesíti a színészt a bűnügyi elszámoltathatóság alól. A bíróság előtti bizonyítási eljárás a tervek szerint május 3-án kezdődik.



A CNN hírtelevízió pénteken arról számolt be az üggyel foglalkozó forrásra hivatkozva, hogy a felmerült új tény arra vonatkozik, hogy a 2021-es forgatáson használt kellékpisztolyon olyan módosítást hajtottak végre, aminek eredményeként a fegyver a ravasz meghúzása nélkül is elsülhetett.



Alec Baldwin az eljárás során mindvégig azt állította, hogy a fegyver a ravasz meghúzása nélkül lépett működésbe. Az változatlanul kérdés, hogy a fegyverbe miként került éles lőszer.



2021 októberében a Rust című westernfilm forgatásán egy próba során a színész kezében tartott fegyver elsült és halálosan megsebesítette az operatőrt Halyna Hutchins-t, valamint megsebesítette a rendezőt, Joel Souza-t.



Alec Baldwin, a vád ejtése idején éppen Montana államban tartózkodott, a film új forgatási helyszínén. A Rust című western producereként a 2021-ben életét vesztett operatőr Halyna Hutchins özvegye, Matthew Hutchins vállal szerepet.



A bűncselekmény vádjának ejtése ellenére Halyna Hutchins további rokonainak ügyvédje azt közölte pénteken, hogy a színész-rendező ellen indított polgári peres eljárástól nem tekintenek el.