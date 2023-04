Kultúra

Újra pályázhatnak a fesztiválok az EFFEA támogatására

Másodszor pályázhatnak fesztiválok feltörekvő művészek támogatására az Európai Fesztiválszövetség EFFEA projektje keretében.



Az EFFEA (European Festivals Fund for Emerging Artists - Európai Fesztiválalap a Feltörekvő Művészekért) új pályázatán ötven fesztivál juthat anyagi támogatáshoz, a beadási határidő június 19. - közölte az Európai Fesztiválszövetség magyarországi partnere, a Summa Artium az MTI-vel.



Mint írták, az EFFEA művészeti rezidencia program feltörekvő művészek nemzetközi karrierjét támogatja egy pályázó fesztivál és legalább két partnerfesztivál részvételével, más-más országokból. A pályázó fesztivál által létrehozott rezidencia időt, teret, megfelelő körülményeket biztosít egy művész vagy társulat számára, hogy új alkotást hozzon létre, és azt bemutassa a közönségnek, a partnerfesztiválok segítségével pedig nemzetközi porondra is eljuttathassa.



A pályázaton azon művészeti fesztiválok szervezői vehetnek részt, amelyek regisztráltak a FestivalFinder.eu oldalon, és a programban résztvevő országok valamelyikében vannak bejegyezve. A pályázatban résztvevő országok között van a 27 EU-tagállam, a Kreatív Európa programban szereplő Albánia, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia, Grúzia, Izland, Koszovó, Liechtenstein, Moldova, Montenegró, Norvégia, Szerbia, Tunézia és Ukrajna. Partnerfesztiválként vagy művészként képviselteti magát az Egyesült Királyság, Örményország, Svájc és Törökország.



Az EFFEA Felfedezés művészeti rezidencia a fesztivál pályája kezdetén álló művészt vagy társulatot segíti, aki/amely tehetségének köszönhetően nemzetközi áttörés előtt áll. A rezidenciát biztosító fesztivál a két partnerfesztivállal lehetőséget teremt az alkotásra és a nemzetközi bemutatkozásra. A zsűri negyven pályázati támogatást ítél oda, egyenként nyolcezer euró összegben.



Az EFFEA Dobbantó művészeti rezidencia hazájukban már befutott művészeknek szól, akik felkészültek a nemzetközi szintre. Ők a három együttműködő fesztivál segítségével Európa több színpadán mutathatják be tehetségüket. A zsűri ebben a kategóriában tíz pályázati támogatást oszt ki, egyenként tizenötezer euró összegben.



A pályázat kritériuma, hogy a pályázó fesztivált és a partnerfesztiválokat is legalább egy alkalommal meg kell rendezni, és egy művész csak egy pályázatban vehet részt.



Az EFFEA 2 pályázat eredményeit augusztusban teszik közzé, a pályázati projekteket 2023 szeptember és 2024 augusztusa között kell megvalósítani. Részletes pályázati tájékoztató és pályázati feltételek a www.effea.eu oldalon találhatók.



Az EFFEA az Európai Fesztiválszövetség kezdeményezése, létrejöttét résztámogatással segíti az Európai Unió, valamint tizenhárom partnerszervezet, köztük Magyarországon a Summa Artium Kultúra Támogató Nonprofit Kft.