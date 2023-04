Programajánló

Tavasztól két új programsorozattal jelentkezik a Svábhegyi Csillagvizsgáló

Tavasztól két új ismeretterjesztő és egyben szórakoztató programsorozattal jelentkezik a Svábhegyi Csillagvizsgáló: április 12-én indul a Kozmikus tudásunk határai című élő előadás-sorozat Kiss László Széchenyi-díjas csillagász vezetésével, április 22-től pedig az előre meghirdetett alkalmakon ismét megnyitja kapuit a látogatók előtt a Svábhegyi Csillagvizsgáló összes programhelyszíne.



A szervezők közleménye szerint a Kozmikus tudásunk határai című, élőben látogatható előadássorozaton a csillagászati kutatás új horizontjaiba és kulisszatitkaiba kaphatnak bepillantást az érdeklődők.



A hat részes előadássorozat, amely főként a felnőtt közönséghez szól, tematikáját tekintve felöleli a teljes Naprendszert, más csillagok körüli bolygókat és a földönkívüli élet lehetőségeit. A bolygórendszerektől tovább haladva az érdeklődők megismerhetik egyebek mellett az extrém csillagok világát és a Tejút szerkezetét is.



Kiss László csillagász előadásait április 12-től minden második szerdán a Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet előadójában tekinthetik meg az érdeklődők.



Április 22-től októberig pedig a csillagvizsgáló összes csillagászati programhelyszíne szabadon bejárható lesz az előre meghirdetett szombati napokon.



A kisebb gyerekekkel érkezőket már délután 17 órától számos interaktív programmal várják a szervezők. A gyerekek kipróbálhatják egyebek mellett a bolygók és a csillagok mozgását modellező Téridő trambulint, "űrparfümöket szagolhatnak" a Bolygószimatoló laboratóriumban és mikroszkóppal vizsgálhatják a meteoritok szivárványszínű kristályait. Emellett a korán érkezők még a lenyugvó Nap napfoltjaiban és naplángjaiban is gyönyörködhetnek a főépület tetőteraszán felállított napészlelő távcsövek segítségével.



Az éjszaka folyamán a Budapest kupola távcsőóriása mellett három észlelőhelyszínen, tucatnyi hordozható csillagásztávcsővel várják az érdeklődőket a szervezők. A távcsövekkel a Vénusz és a Mars mellett a tavaszi égbolt legszebb kettőscsillagai, csillaghalmazai és galaxisai is megfigyelhetők lesznek.



A programokról és a jegyvásárlásról részletes információ olvasható a Svábhegyi Csillagvizsgáló honlapján, a https://svabhegyicsillagvizsgalo.hu/ weboldalon.