Kultúra

Újabb érdekes leletek kerültek elő a Budavári Palotanegyedben

A régészeti feltárás számos értékes leletet hozott napvilágra az egykori Honvéd Főparancsnokság helyreállítása során; többek között egy középkori ólomplombát és bronzveretet, számos az itáliai Velencében készült pohár- és palacktöredéket, valamint egy 14. századi aranygyűrűt is találtak a szakemberek a Budavári Palotanegyedben.



A gazdag leletanyag több földbe mélyedő helyszínről került elő. A megtalált tárgyak döntően a késő Árpád-kortól egészen Luxemburgi Zsigmond uralkodásáig terjedő időszakból származnak - tájékoztatta a Várkapitányság szerdán az MTI-t.



Mint írják, a korban általános gyakorlat volt, hogy a Várhegyen lakók a sérült, feleslegessé vált tárgyaikat a pincék üregeibe, már nem használt tárolóvermekbe, vagy kiszáradt kutakba dobták. Az évszázadok során felhalmozódott hulladékból ma valódi kincsek kerülnek elő.



A szakemberek a feltárás során azonosítottak egy virág alakú, lapos bronzveretet, amelyet vékonyabb bőrre vagy erősebb textíliára erősítve viseltek egykor. A bronzverettel együtt egy ólomplombát is találtak, amely a felgöngyölt textil végén a posztó származását és minőségét tanúsította.



A királyi palota közelében élő családok gazdag, jól felszerelt háztartásairól tanúskodnak azok a középkori cseppes poharak és palackok töredékei, amelyek az itáliai Velencében készültek a 14-15. században.



Egy különleges, kutya formájú kiöntőrész-töredék is előkerült, amely valószínűleg egy asztali használatra szánt folyadéktároló kerámiaedényről származik.



A régészek a feltárás során épségben találtak rá három konyhai főzőedényre, amely a formája és kivitelezése alapján a 15. századból származik. Valószínűsíthető, hogy a kútból előkerült edények vízvételezés közben, véletlenül merülhettek a kút mélyére, ahol az iszap jó állapotban konzerválta őket.



A leletegyüttes legértékesebb darabja egy 14. századi aranygyűrű-töredék, amelyet egykor hegyikristály díszíthetett.



A feltárást a Várkapitányság megbízásából a Magyar Nemzeti Múzeum felkérésére a Budapesti Történeti Múzeum régészei végezték el.



A régészeti feltárások után folytatódik a volt Honvéd Főparancsnokság építése: a Szent György tér felé egy építészeti stílusjegyeiben az eredetihez szervesen illeszkedő épületrész egészíti majd ki. Az egykori Honvédelmi Minisztérium homlokzatát idéző kiegészítés Kallina Mór épületével közel azonos látványt nyújt majd - írják a közleményben.



Mint felidézik, Honvéd Főparancsnokság palotájának helyreállítása 2022 márciusában kezdődött a Nemzeti Hauszmann Program keretében. Az újjáépítés egyik leglátványosabb elemeként a szakemberek már helyére emelték a kupolaszerkezetet, amely hosszú évtizedek után most újra látható.

A Várhegy egyik legnagyobb és legdíszesebb kupolájában kilátó nyílik. Az épület hiánypótló funkcióval születik újjá: a Budavári Palotanegyed látogatóközpontjaként, kulturális és turisztikai kapujaként működik majd - áll a közleményben.



Címlapfotó: Bronz veret, amelyet textíliára rögzítve viseltek egykor (Fotó: Várkapitányság)