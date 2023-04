Ünnep

Életre kelnek a húsvéti hagyományok Ópusztaszeren

Változatos programok várják a látogatókat az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban húsvétkor: "rügyfakasztó vasárnap" madármegfigyelési napot rendeznek, "vízbevető hétfőn" pedig a húsvéti hagyományokkal ismerkedhetnek a vendégek - tájékoztatta Kodácz Csengele, az intézmény marketingvezetője az MTI-t.



A szakember elmondta, az ország egyik legnagyobb húsvéti rendezvénye kicsiknek és nagyoknak is kellemes kikapcsolódást ígér.



A tavasz köszöntéseként húsvét vasárnap madármegfigyelési napot rendeznek. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tagjainak közreműködésével a látogatók madárodúkat készíthetnek, megismerhetik a környezetükben használható madárbarát eszközöket. A Puszta házában Puskás József a Dél-Alföld természeti értékeiről tart előadást, a Nagyréten pedig Gasztonyi Dániel mestersolymász mutatja be az ősi vadászati módszert. Ugyanitt délután a Köröstorki Ebtanoda közreműködésével kutyás engedelmességi bemutatót rendeznek, de az érdeklődők találkozhatnak terápiás kutyákkal is.



Húsvét hétfőn a skanzen utcáján sétálva, a portákra betérve a látogatók megismerhetik a húsvéti tojásfestés praktikáit, és kiderül, miként kell a legfinomabb húsvéti kalácsot sütni. A Szeged-alsóvárosi portán interaktív viseletbemutató és játszóház fogadja az érkezőket, a gyerekek pedig a kézműves játszósarokban próbálhatják ki ügyességüket. A Borica táncegyüttes és a Hatetudnád Tánctanoda tagjai néptáncbemutatót tartanak, amihez a látogatók is csatlakozhatnak, a talpalávalóról Mester László zenekara gondoskodik.



Délelőtt tojást kereshetnek a gyerekek a skanzenben, ahol a déli harangszó után az Ányási kápolnánál Antal Imre plébános a hagyományoknak megfelelően megszenteli a kalácsot, a sonkát és a tojást. Ezt az ünnep leglátványosabb eleme, a húsvéti locsolkodás követi, a viseletbe öltözött legények vizes vödröket ragadnak, és felkeresik a skanzen házainál a lányokat.