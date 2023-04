Ünnep

Ferenc pápa a virágvasárnapi misével megnyitotta a húsvéti nagyhetet

Láthatatlan Krisztusoknak nevezte a mai világban szenvedő embereket és népeket Ferenc pápa, aki személyesen vezette a hívőkkel teli Szent Péter téren a virágvasárnapi misét, amely megnyitotta a római nagyhetet. 2023.04.03 06:33 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ferenc pápa pápamobillal érkezett a Szent Péter térre, a hagyományosan hosszú virágvasárnapi szertartást ülve követte, és személyesen olvasta fel homíliáját. Az oltárnál Leonardo Sandri, a bíborosi testület aldékánja celebrált.



A teret megtöltő mintegy hatvanezer hívő és turista tapssal köszöntötte a Gemelli-klinikáról a Vatikánba szombaton visszatért egyházfőt.



A mise körmenettel kezdődött, amely a tér közepén található obeliszktől indult; Jézus jeruzsálemi bevonulására emlékezve az egyháziak fonott pálmaleveleket tartottak kezükben, a liguriai Sanremo város ajándékait, a hívők áldott olajfaágakat, melyeket az idén Umbria tartomány adományozott. A Szent Péter teret több mint 35 ezer virág és növény díszíti, melyek szokás szerint húsvétra hollandiai kertészetekből érkeztek.



Ferenc pápa a homíliában Jézus passióját a mai világban tapasztalt testi és lelki szenvedésekkel hasonlította össze. Emlékeztetett Jézus elárulására, kigúnyolásra, kínzására, és főleg arra, hogy magára hagyták.



Ferenc pápa úgy vélte, ez történik ma is, amikor a születendő gyermekektől megtagadják az élet jogát, amikor kudarcot vallanak a házasságok és más társadalmi kapcsolatok, amikor a kirekesztés, elnyomás, igazságtalanság kerekedik felül, amikor az elhagyatottság kíséri még a betegeket is. Az egyházfő hangoztatta, az emberiségnek nem szabad a magány, elszigeteltség rabjává válni.



"Ma nagyon sok magára hagyott Krisztus létezik. Kizsákmányolt és magukra hagyott népek, az utcáinkon élő szegények, akiknek nincs bátorságunk a szemébe nézni, arc nélküli migránsok, akik puszta számokká váltak, problémaként osztályozott emberek. De nagyon sok elhagyott, láthatatlan, rejtett Krisztus is él közöttünk, akiket fehér kesztyűs kézzel selejtezünk: meg nem született gyermekek, egyedül hagyott idősek, nem látogatott betegek, elfelejtett fogyatékossággal élők, fiatalok, akik nagy űrt éreznek magukban anélkül, hogy valaki meghallaná fájdalomkiáltásukat, ne hagyjuk, hogy szavuk elvesszen a közöny süketítő csendjében" - mondta a pápa.



A misét követő beszédében köszönetet mondott mindazoknak, akik, miközben néhány napot kórházban töltött, az egészségéért imádkoztak. Ferenc pápa bejelentette, hogy egyházi szervezetek úgynevezett békekaravánt indítottak Ukrajnába a helyi lakosság megsegítésére.



A nagyhét szertartásait Ferenc pápa vezeti; a Vatikán bejelentése szerint nagycsütörtök délután az egyházfő a római Casal del Marmo fiatalkorúak börtönében végzi a lábmosás szertartását, ahol megválasztása után, 2013 húsvétján is járt.







Virágvasárnap jelent meg az első száma a római hajléktalanok hetilapjának, amelyet Ferenc pápa kezdeményezésére a szentszéki napilap, a L'Osservatore Romano támogat. Minden vasárnap a Vatikán környéki utcákban árulják.



Vasárnap este a Szent Péter téren virrasztást tartanak a 2005. április 2-án elhunyt II. János Pál emlékére a Rómába érkezett lengyel zarándokok részvételével.