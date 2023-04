Kultúra

Milan Kundera Könyvtár nyílt Brünnben

A Morva Tartományi Könyvtár (MZK) önálló részlegeként létrehozott intézmény a hetvenes évek második felétől Franciaországban élő cseh származású író 44 nyelven megjelent több mint 3000 könyvét, a szerző személyes archívumának és levelezésének jelentős részét, valamint a világban kiadott művei fogadtatásának sajtóvisszhangját tartalmazza.



A világhírű író 2020-ban adományozta a szülővárosában, Brünnben működő Morva Tartományi Könyvtárnak könyveit, cikkei, levelei archívumát és más dokumentumokat.



A könyveket és a dokumentumokat tavaly szállították át Kunderáék párizsi lakásából Brünnbe. A könyvtár az író könyveit és archívumát nyilvántartásba vétel után most hozzáférhetővé tette a kutatók és más érdeklődők számára - mondta Tomás Kubícek, a Morva Tartományi Könyvtár igazgatója újságíróknak. A könyvtár saját tulajdonában lévő Kundera-könyvekkel és -dokumentumokkal egészítette ki az új intézmény gyűjteményét.



A Milan Kundera Könyvtár ünnepélyes megnyitóján Tomás Baxa cseh kulturális miniszter is megjelent.



Az új könyvtár részét képezik az író különféle cikkeinek eredeti kéziratai, az író rajzai, illetve a róla írt cikkek, tanulmányok, fényképek, amelyeket az író csehországi és franciaországi élete során rendszeresen gyűjtött. Ezt az anyagot az MZK digitalizálta.



Milan Kundera és felesége, Vera döntését, hogy személyes gyűjteményüket teljes egészében a brünni könyvtárnak ajándékozzák, Lubomír Zaorálek akkori cseh kulturális miniszter "rendkívüli jelentőségű kulturális eseménynek" minősítette. "Az adományozás azt mutatja, hogy Milan Kundera egyértelműen Csehországhoz áll a legközelebb" - írta nyilatkozatában a miniszter. Kundera is nyilatkozott, és röviden azt írta, hogy "a könyvek könyvtárba valók".



Az MZK és Milan Kundera együttműködése régebbi keletű. A morva könyvtár három éve kiállítást rendezett a szerző életművéről és könyvet jelentetett meg műveinek fordításairól, és itt állították össze a szerző eddigi legteljesebb bibliográfiáját is



Milan Kundera elsősorban a hatvanas években megjelent, később 44 nyelvre lefordított A lét elviselhetetlen könnyűsége című regényével szerzett magának nemzetközi hírnevet, támogatta a prágai tavaszként híressé vált 1968-as reformfolyamatot, 1975-ben emigrált Franciaországba. Csehszlovák állampolgárságától 1979-ben fosztották meg, cseh állampolgárságát 2019-ben kapta vissza.



Bár az író a rendszerváltás után is csak ritkán látogatott el szülőhazájába, és nem kapcsolódik be a csehországi irodalmi és kulturális életbe, művei és élete iránt tartósan nagy az érdeklődés a csehek körében.



A néhány éve megjelent új regényes Kundera-életrajz Jan Novák publicista tollából (Kundera: Csehországi élet és kor) igazi sikerkönyv lett, napokon belül eltűnt a könyvesboltokból, és az utánnyomása is elfogyott. Jan Novák bejelentette: azt tervezi, hogy megírja Kundera franciaországi éveinek történetét is.