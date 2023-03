Gyász

Elhunyt Ragályi Elemér

Meghalt Ragályi Elemér. A család a Telexnek küldött tájékoztatása szerint az operatőr rövid ideig tartó, méltósággal viselt betegségben hunyt el csütörtökön.



Ragályi Elemér 83 évet élt.



Édesapja azt szerette volna, ha jogász lesz, ő mégis színésznek és operatőrnek jelentkezett az érettségi után. Miután felvételi vizsgája nem sikerült, 1957-től a Mafilm stúdiójában volt világosító, laboráns, segédoperatőr és felvételvezető. A Színház- és Filmművészeti Főiskolán végül 1968-ban szerzett operatőri diplomát. Ezt követően lépett be a játékfilmgyártásba egy markáns filmes generációváltás egyik legjelentősebb tagjaként. Az európai újhullámok nyomán a magyar film ekkoriban közvetlenebb, természetesebb hangot talált magának.



Ragályi mindjárt pályája elején egészen különböző alkatú rendezőkkel dolgozott, gyakran egymást követően. "A hetvenes évek közepén - talán legjobb éveiben - Zolnay Pállal, Gazdag Gyulával, Grunwalsky Ferenccel, Sándor Pállal, Szomjas Györggyel. E két évtizedben a Filmszemlék operatőri díját rendre ő - esetleg Koltai - viszi el. Bizonyos alkotók, például Sándor Pál, vele találják meg jellegzetes hangjukat, stílusukat. Mások, mint például Rózsa János, rajta kívül nemigen tudnak senkit elképzelni a kamera mögött. Zolnay Pál pedig már negyedik filmjénél tart, amikor végleg hozzá pártol."



Olyan nagy hatású filmekben dolgozott, mint a Régi idők focija, a Kakuk Marci, a Bástyasétány 74, a Talpuk alatt fütyül a szél, a Szabadíts meg a gonosztól, a Ripacsok, a Dögkeselyű, a Miss Arizona, a Csók, anyu!, A nagy generáció és a Herkulesfürdői emlék.



1991-ben, Xavier Koller svájci rendezővel készített filmjéért, A remény útjáért a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Oscar-díj sikerében is osztozott. Az Emmy-díj nyertes Raszputyin című filmnek is ő volt az operatőre 1996-ban.



Kossuth- és Balázs Béla-díjjal tüntették ki.