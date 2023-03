Húsvét

Tojásírás és locsolkodás a Szentendrei Skanzenben

Húsvéti programokkal, tavaszváró mulatsággal, többek közt hímestojás-készítéssel és locsolkodással várja a látogatókat április 9-én és 10-én a Szentendrei Skanzen.



A Szentendrei Skanzen szerdai tájékoztatása szerint húsvétvasárnap és -hétfőn a keresztény kultúrkörhöz kapcsolódó hagyományok és a húsvéti népszokások is megjelennek a Skanzen portáin, hiszen az egyházi ünnep mellett a tavaszvárásnak, tavaszi megújulásnak is az ideje a húsvétot megelőző időszak. A húsvéti locsolkodás és a tavaszi mulatságok hangulatát a mosonmagyaróvári Lajta Néptáncegyüttes táncosai elevenítik meg.



Mint írják, kézműves vásár és gólyalábasok előadása színesíti a programokat. Mesét mond Dóra Áron és Csernik Szende, zenél a Manó Swing, Juhász Réka, Bognár Szilvia és zenekara.



A kézműves foglalkozások középpontjában a hímes tojás áll. Írókázhatnak, tojást berzselhetnek a látogatók, és megcsodálhatják az aprólékos műgonddal készülő patkolt tojásokat is. Bemutatkozik a tojásírás élő hagyománya, az érdeklődők megismerhetnek gyergyói, gyimesi, háromszéki és kárpátaljai tojásdíszítési motívumokat. Készíthetnek tojásdíszt só-liszt gyurmából, textilcsibét, szalmanyulat vagy húsvéti kosarat is a rendezvényen, valamint lesz határkerülés, locsolóvers-költés, tojásgurítás és pecsétgyűjtő játék is - olvasható a közleményben.



Mint írják, a látogatók szakrális programokon is részt vehetnek: a Skanzen felszentelt templomaiban húsvétvasárnap és hétfőn katolikus misét, református és unitárius istentiszteletet tartanak, a Négy templom, egy ünnep címmel vezetett tematikus túra pedig a Skanzen templomait járja körbe.



Április 6. és 8. között a nagyhét szokásaival, ízeivel, játékaival hangolódik a múzeum az ünnepre.