Kultúra

Chopin és Liszt műveit játszó okospadot adtak át a Városligetben

Farkas Gábor zongoraművész előadásában Fryderyk (Frédéric) Chopin és Liszt Ferenc műveit játszó okospadot adtak át csütörtökön, a magyar-lengyel barátság napján Budapesten, a Városligetben.



Az okospadot a Lengyel Intézet ajándékozta Budapestnek, hogy emléket állítson a két nemzet világhírű zeneszerzőinek.



Sebastian Keciek, a Lengyel Köztársaság budapesti nagykövete a csütörtöki ünnepélyes átadón hangsúlyozta: nagy öröm számára, hogy a magyar-lengyel barátság napján adják át a kulturális intézet ajándékát. Emlékeztetett arra, hogy nem messze a Városligettől, a Hősök terén megtalálható I. László és Nagy Lajos király alakja, két olyan személyé, akik közel állnak mind a magyar, mind a lengyel nemzethez. Ehhez a két szimbólumhoz csatlakozik most egy harmadik az okospad formájában - mondta.



A nagykövet szerint ebben a háborús időszakban a Lengyel Intézet tevékenysége a két ország kapcsolatának megerősítését szolgálja. Mint mondta, bízik abban, hogy ez az együttműködés még jobban megerősíti ezt az ezer éve tartó barátságot.

Fotó: MTI/Illyés Tibor

A Lengyel Intézetben a mindennapi munka a lengyel-magyar barátság és kulturális együttműködés jegyében zajlik - hangsúlyozta Joanna Urbanska, az intézet igazgatója. "Ajándékunk a szívünkből fakad, ezért biztos vagyok benne, hogy használói is szívélyes fogadtatásban részesítik" - tette hozzá az igazgató.



Baán László, a Liget Budapest projekt miniszteri biztosa szerint nincs még két olyan nemzet Európában, amely ezer évre visszanyúló barátságot ápol egymással.



A Lengyel Intézet által felajánlott ajándék két nagy géniuszt, Lisztet és Chopint köti össze okospad formájában - mondta Baán László, aki szerint Chopin és Liszt a világ legnagyobb zeneszerzői közé tartoznak. "Ez a pad azt szimbolizálja, hogy egy igaz mély barátság a legmagasabb kultúra mellett a mindennapokban is jelen van" - mutatott rá.



Baán László szerint az okospad arra emlékeztet, hogy az ezeréves barátság nemcsak a múltban létezik, hanem folytatódik a jövőben is, az okosbútor ezt a kontinuitást is szimbolizálja.



Gallai Máté, a KUUBE Hungary Kft. vezetője, a környezetbarát utcai bútorok fejlesztője és gyártója elmondta: az utcai bútoron az információk érintőképernyőkön jelennek meg, azokon lehet válogatni Chopin és Liszt művei közül. Napenergiával működik, telefont is lehet rajta tölteni, wifi-hotspotként is üzemel és mutatja az UV-indexet, a légnyomást, a páratartalmat, valamint a légszennyezettséget.