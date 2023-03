Kultúra

Elárverezése előtt kiállítják a világ legrégebbi bibliai kéziratát Tel-Avivban

A kódexet a 9. század végén vagy a 10. század elején írták, és a Bibliának csaknem a teljes szövegét tartalmazza. 2023.03.22 13:27 MTI

Elárverezése előtt kiállítják a világ legrégebbi ismert Bibliáját Tel-Avivban - jelentette a The Jerusalem Post című angol nyelvű izraeli újság hírportálja szerdán.



A korábbi Diaszpóra Múzeumban, jelenlegi nevén az ANU-ban dijmentesen tekinthetik meg az izraeliek csütörtöktől egy hétig a Sassoon-kódexet, a világ jelenleg ismert legrégebbi, héber nyelvű, csaknem a teljes szöveget tartalmazó, kézzel írt Bibliáját, az Ószövetség könyveit.



A kéziratot májusban elárverezi New Yorkban a Sotheby's aukciósház. A kódexet előző tulajdonosáról, David Solomon Sassoonról nevezték el, aki 1929-ben szerezte meg magángyűjteménye, a világ legnagyobb huszadik századi judaisztikai és hebraisztikai kollekciója számára.



A Sotheby's közlése szerint a jelenlegi tulajdonos, Jacqui Safra műgyűjtő a közelmúltban elvégeztette a műtárgy szénizotópos kormeghatározását, amely megerősítette, hogy régebbi az Aleppó-kódexnél és a Leningrádi kódexnél, a két másik hasonló, jelentős korai héber Bibliánál.



A kódexet a tudományos vizsgálatok alapján a 9. század végén vagy a 10. század elején írták, és a Bibliának csaknem a teljes szövegét tartalmazza. A valaha talált legrégebbi bibliai szövegeket 1947-ben, a Holt-tenger melletti Kumránban fedezték fel, és az i. e. harmadik-első században készültek.



A Sassoon-kódex jelenleg Londonban található, onnan érkezik Tel-Avivba. A továbbiakban Dallasban és Los Angelesben is bemutatják a nagyközönségnek, s végül májusban New Yorkba, a Sotheby'shez szállítják.



Az aukciósház becslései szerint akár 50 millió dollárt (18 milliárd forint) is adhatnak a kódexért, ebben az esetben ez lesz a valaha legdrágábban elárverezett kézirat. Az eddigi rekordtartó az amerikai alkotmány első kiadású példánya, amelyet a Sotheby's Kenneth Griffin amerikai milliárdosnak adott el 2021-ben 43 millió dollárért.