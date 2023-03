Kultúra

Először rendezik meg Budapesten a francia Jazzdor Fesztivált

A nemzetközi együttműködésben megvalósuló, nyolc koncertből álló sorozat a Budapest Music Center elmúlt évtizedének legnagyobb volumenű dzsesszeseménye lesz. 2023.03.20 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Először rendezik meg a strasbourgi Jazzdor Fesztivál budapesti kiadását. Március 22-től 25-ig az Opus Jazz Clubban a francia szerzői dzsessz világa találkozik a BMC-hez kötődő magyar és európai művészek munkásságával.



A nemzetközi együttműködésben megvalósuló, nyolc koncertből álló sorozat a Budapest Music Center (BMC) elmúlt évtizedének legnagyobb volumenű dzsesszeseménye lesz - közölték a szervezők hétfőn az MTI-vel.



Mint írták, a strasbourgi székhelyű Jazzdor Fesztivál több mint három és fél évtizede az európai dzsesszélet legfontosabb eseményei közé tartozik. Berlin után Budapest a második város, amely bekerült a fesztivál különkiadásainak helyszínei közé, így a BMC bemutathatja tevékenységét és francia-német kapcsolódásait a Jazzdor Strasbourg-Budapest nyolc koncertjén.



Március 22-én a kortárs francia dzsessz ismert alakja, Vincent Courtois csellista és új triója, a Twigs nyitja a fesztivált. Zenéjükben a hagyományos dzsessztől a kortárs klasszikus zenén át a sámánisztikus folkig sok minden visszhangzik. A nyitónap második fellépője a fiatal hegedűs, Clément Janinet O.U.R.S. kvartettje, amely tavaly jelentette meg lemezét a BMC Recordsnál. Hangfolyamaik az amerikai kortárs repetitív zenét és Ornette Coleman free jazz világát idézik, de felsejlik bennük a liturgikus énekek zenei világa is.



Március 23-án két vokális produkció várja az Opusba látogatókat. Gadó Gábor és Harcsa Veronika dalaiban a különböző szólamok, valamint régi- és kortárs zenei elemek organikus egységbe fonódnak. Ann O'aro dalai egyszerre könnyedek és hipnotikus hatásúak: a réunioni énekes hazája népi kultúrájából merít.



Március 24-én a német dzsessz-zongorista, Hans Lüdemann TransEuropeExpress oktettje ezúttal az olasz harmonikaművésszel, Luciano Biondinivel lép színpadra. Lüdemann és Biondini először duóban, majd a TransEuropeExpress zenészeivel együtt játszik.



Március 25-én a svéd származású, Franciaországban élő énekesnő, Isabel Sörling mutatja be műsorát az improvizáció, a folk és az avantgárd között. Őt Sylvain Rifflet szaxofonos egészíti ki, aki virtuóz és energikus, ugyanakkor érzelemteli zenéjéhez Stan Getz munkásságából és az amerikai repetitív és minimalista zenéből merít, de szerzeményeinek a transz és a zajokkal való kísérletezés is ihletője.