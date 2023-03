Ünnep

Átvette lovagi kitüntetését III. Károly királytól Sir Brian May - videó

A király trónra lépése óta először részesítette elismerésben és a velük járó címekben az erre érdemesnek talált jelölteket. 2023.03.15

Átvette lovagi kitüntetését III. Károly királytól kedden Sir Brian May, a Queen együttes gitárosa, aki az ünnepélyes eseményen újabb turné lehetőségére tett utalást.



Sir Brian May a brit uralkodó idei újévi kitüntetési listáján szerepelt.



III. Károly király trónra lépése óta először részesítette elismerésben és a velük járó címekben az erre érdemesnek talált jelölteket.



A kitüntetettek listáját az elmúlt évtizedekben évente kétszer, az uralkodó júniusi "hivatalos" születésnapján és újév előtt hirdették ki.



Az utóbbi hetven évben hivatalosan II. Erzsébet királynő, Károly édesanyja adományozta ezeket a kitüntetéseket és címeket a kormány felterjesztése alapján, ám ő tavaly szeptember 8-án, életének 97., uralkodásának 71. esztendejében elhunyt.



Halálának pillanata óta elsőszülött fia, Károly egykori trónörökös az Egyesült Királyság uralkodója, és az idén először ő adományozta az újévi kitüntetéseket.



Brian Mayt, aki az 1707 nevet tartalmazó lista világhírű kitüntetettjei között szerepel, a király a hivatalos indoklás szerint a zene szolgálatában kifejtett munkásságáért és jótékonysági tevékenységéért emelte a Sir előnév viselésére jogosító lovagi rangra.



A hivatalos ceremóniát kedden tartották a londoni Buckingham-plaotában, ahol Sir Brian Mayt az uralkodó személyesen ütötte lovaggá.



Az ünnepség után a Daily Mail beszámolója szerint a Queen 75 esztendős zenésze - egyelőre részletek nélkül - elmondta, hogy "gondolkodunk egy turnén".



Hozzátette: voltak olyan időszakok, amikor azt gondolta, hogy nem koncertezik többé, "de úgy tűnik, hogy mindannyian jól vagyunk, és fontolóra vettük, hogy belevágunk valamiféle turnéba".



Sir Brian évtizedek óta szoros kapcsolatban áll a brit királyi családdal. A néhai II. Erzsébet királynő 21 évvel ezelőtti aranyjubileuma, vagyis trónra lépésének 50. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségsorozat máig emlékezetes mozzanata volt, amikor May a Buckingham-palota tetején gitározta el a brit nemzeti himnuszt.



May a lovaggá ütés keddi ceremóniája után elmondta: Károllyal is fenntartott "bizonyos szintű kapcsolatot" az elmúlt években, és mivel "egyidősek vagyunk, erőteljes érzések fűznek hozzá".



"Beszéltünk arról is, hogy egyidősek vagyunk, érdeklődött, hogy a térdem bírta-e a ceremónia térdeplős részét. Mondtam, hogy épphogy" - mondta nevetve a lovagi rangra emelt gitáros.



Kedden átvett lovagi címével Sir Brian May brit zenei élet igen rangos társaságának tagja lett: a korábbi években hasonló elismerésben részesült mások mellett Sir Elton John, Sir Paul McCartney, Sir Ringo Starr, Sir Mick Jagger, Sir Rod Stewart és Sir Tom Jones.

Arise Sir Brian May ⚔️🎸

Brian's investiture as a Knight of The Realm took place today at Buckingham Palace. The knighthood was presented to Brian by His Royal Highness, King Charles.



Many congratulations, Sir Brian!



📸©️ Alamy pic.twitter.com/nE3ZmfvPSZ — Queen (@QueenWillRock) March 14, 2023

"Freddie would love it, if he'd been around he would have been honoured long ago"



Queen guitarist Sir Brian May remembers his friend and late frontman Freddie Mercury as he is awarded a knighthood by the King at Buckingham Palace.#5News pic.twitter.com/CSIwc68o69 — Channel 5 News (@5_News) March 14, 2023