Kultúra

Történeteket várnak az 50 éves diósgyőri rockfesztivál apropóján

Pályázati felhívást tett közzé a Volt egyszer egy beatkorszak-blog, amelyre a Kádár-kori fesztiválokról szóló személyes történeteket várnak. A kiírás apropóját az idén ötvenéves diósgyőri rockfesztivál adja. 2023.03.13 23:30 MTI

A blog szerkesztősége, a Beatkorszak Projekt és a Hangőr Egyesület pénzdíjas pályázati felhívására bárki beküldhet egy történetet, aki szívesen elmesélné a hetvenes-nyolcvanas évek számára legemlékezetesebb, legmeredekebb vagy éppen legmókásabb fesztiválélményeit - közölték a szervezők hétfőn az MTI-vel.



Az ötven éve a diósgyőri stadionban tartott seregszemlét - a Diósgyőri Pop-Rock Fesztivált - sokan úgy emlegetik, mint a hazai Woodstockot. Az 1973. június 10-i esemény mellett számos más fesztivált is rendeztek a rendszerváltozás előtt Dorogtól a Hajógyári-szigetig, a Balokány-ligettől Pusztavacsig és még sokfelé az országban, sőt a határon túli magyar területeken is.



A szervezők a 2020-as Hogyha hallom én, minden az enyém!, illetve az egy évvel később Filléres emlékeink címmel kiírt pályázat sikerén felbuzdulva immár harmadszor hívják közös emlékezésre a hazai beat, pop és rock rajongóit. Olyan 1500 és 5000 leütés közötti terjedelmű anekdotákat, tárcákat, visszaemlékezéseket, egyperceseket várnak, amelyek egy rendszerváltás előtti, magyar könnyűzenei fesztiválhoz köthető élményt vagy ott történt találkozást beszélnek el, és megmutatnak valamit a miliőből, ami az egykori élőzenei seregszemléket jellemezte a hetvenes, illetve a nyolcvanas évek alatt idehaza. A történetek egy-egy fotóval is illusztrálhatók, azonban kizárólag olyan fényképeket fogadnak el a kiírók, amelyek jogtisztaságát a pályázó garantálni tudja.



A legsikerültebb írásokat a Volt egyszer egy beatkorszak-blogon közlik, szerzőiket rocktörténeti témájú könyvcsomaggal jutalmazzák. A szakmai zsűri által legjobbnak ítélt három szöveg szerzője ezen felül 50 ezer, 30 ezer, illetve 20 ezer forintos jutalomban részesül.



Az írásokat és a kiírással kapcsolatos kérdéseket a palyazat@beatkorszak.hu címre várják. Beküldési határidő: 2023. május 1. Eredményhirdetés várhatóan a diósgyőri fesztivál jubileumán lesz.