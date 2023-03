Kultúra

Pályázatot hirdetnek a 150 éves Budapest ünnepi tortájára

Pályázatot hirdet a 150 éves Budapest ünnepi tortájára a Budapest Brand Nonprofit Zrt. és a Magyar Cukrász Ipartestület. Nevezni május 30-ig lehet.



Pest, Buda és Óbuda egyesítésének 150. évfordulója alkalmából Budapest Főváros Önkormányzata képviseletében hirdették meg a szervezetek a pályázatot, amelynek célja egy alapanyagaiban a múltat, megjelenésében a jelent képviselő ünnepi torta elkészítése - olvasható a Budapest Brand Nonprofit Zrt. az MTI-vel.



A pályázat kiírásához szükséges kortörténeti háttéranyagot a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum szakértői biztosították, így az 1873. november 17-i egyesülés szimbólumaként három alapanyagcsoportot alakítottak ki, és a szabályzat értelmében minden csoportból egy alapanyagot kötelezően fel kell használni a pályaművekben.



A Pest csoport alapanyagai a XIX. századi budapesti cukrászdák kínálatában már megtalálható egzotikus hozzávalók közül kerültek ki, amelyek közt szerepel a csokoládé, a gránátalma, az ananász, a pisztácia, a narancs és a füge. A Buda csoport hozzávalói a Budapesten és környékén termő olyan jellegzetes alapanyagokat tartalmazzák, mint a szőlő, a mandula, a sárgabarack, a mogyoró, a gesztenye és a dió. Az Óbuda csoportba pedig az 1870-es és 1880-as évek jellegzetes ízesítő anyagai és fűszerei kerültek, ilyen a vanília, a rózsa, az ánizs, az ibolya, a kávé és a citrom.



A kötelező elemek mellett az ipartestület további alapanyagokat is felhasználásra javasol, amelyek szintén jellemzőek voltak erre a korra. Ezek közt szerepel a nugátok és a likőrök mellett az eper, a málna, a grillázs, a marcipán, az író, az őszibarack, a birsalma, a ribizli, a cseresznye vagy a meggy.



Számos összetevőt tilos lesz felhasználni, így a pályamunkák nem tartalmazhatnak aromákat, fondokat, ét-, tej- és fehér bevonókat, növényi habot, margarint, egészségre ártalmas mesterséges adalékanyagokat, modell burkolóanyagot és mesterséges ételszínezéket sem.



A pályázat nyitott, az testület rendes tagjain kívül is nevezhetnek cukrászdák, vendéglátó tevékenységet folytató vállalkozások, de vendéglátóipari szakképző iskolák is, magánszemélyek nevezését azonban nem tudják fogadni.



Minden pályázó maximum két termékkel nevezhet május 30-ig, a beérkezett nevezések sorrendjében azonban összesen maximum 40 torta nevezését tudják fogadni a szervezők.



A nyertes pályamunkát november 17-én, Budapest egyesítésének évfordulóján kóstolhatja meg először a közönség.



A nevezés részleteiről a www.cukraszat.net oldalon lehet tájékozódni.