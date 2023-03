Kultúra

Mégsem lesz Laibach-koncert Kijevben

2023.03.04

Az együttes szembekerült azzal a kategorikus megközelítéssel, amely határozottan azt állítja, hogy minden orosz rossz, hogy az orosz művészet értéktelen, ami természetesen elfogadhatatlan számunkra - közölte a Laibach a szlovén hírügynökséggel (STA).



Mint a szervező a Facebookon fogalmazott, el akarják kerülni az ukrán társadalom megosztását, a koncert lemondása pedig a viták okát szünteti meg. "Annak ellenére, hogy a zenekar kifejezte támogatását Ukrajna és az ukránok iránt, és elítélte az orosz rezsimet, a fellépés híre a közönség jelentős részének ellenkezését váltotta ki".



Utóbbihoz hozzájárult az is, hogy a Laibach azt állította, a jelenlegi háború egy Oroszország és az Egyesült Államok között, Ukrajna területén zajló geopolitikai konfliktus. A The Guardian című brit lap idézte a zenekart, amely úgy fogalmazott, hogy "az ukrajnai konfliktus egy cinikus proxy-háború, amely a szuperhatalmak és a pénzügyi tőke geostratégiai érdekeit szolgálja".



Az ezután beindult kritikákra a Laibach három nappal ezelőtt közösségi oldalán posztot tett közzé, amelyben kiemelte: sohasem akarták megsérteni az ukránokat, még kevésbé eljelentékteleníteni harcuk fontosságát. "Geopolitikai ügyeket nem lehet megoldani fegyveres támadással és politikai felbujtással".



Az indusztriális zene és a techno élő legendája a háború kitörése óta első külföldi zenekarként adott volna teljes koncertet az ukrán fővárosban, a Bel Etage Music Hallban. Az esemény címe Eurovision volt, amely utalás arra, hogy idén Ukrajnának kellett volna megrendeznie az Eurovíziós Dalfesztivált. (A dalversenyt tavaly Ukrajna nyerte, de a háború miatt Kijev visszalépett a rendezéstől, amelyet Liverpool vállalt át.)



A Laibach, Szlovénia legismertebb zenekara 1980-ban alakult az akkori Jugoszláviában, és már korai koncertjeit, performanszait botrányok kísérték, miután a kommunista jugoszláv államban provokatív céllal használtak különböző diktatórikus jelképeket. A betiltások és hatósági eljárások ellenére a Laibach 1985-től lemezeket adhatott ki és a nemzetközi színtéren is ismert lett.



Több alkalommal léptek fel meglepő helyeken, 2015-ben például Észak-Koreában adtak koncertet. A most lefújt kijevi koncert bevételét a Laibach jótékony célokra kívánta fordítani.