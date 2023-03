Kultúra

Jön Ed Sheeran utolsó "matekos" albuma

2023.03.02 06:30 MTI

Lezárja matematikai jeleket címében felsorakoztató lemezeinek sorát Ed Sheeran. A 43 éves brit világsztár "-" (Subtract) című albuma május 5-én jelenik meg.



A négyszeres Grammy-díjas előadó énekes-dalszerzői gyökereit felidéző lemez a személyes gyász és remény hátterében íródott és Ed Sheeran legsebezhetőbb, legőszintébb arcát mutatja be - közölte a Magneoton, az anyag magyarországi forgalmazója szerdán az MTI-vel.



"Egy évtizede dolgoztam a Subtracton, próbáltam egy tökéletes, akusztikus albumot faragni. Több száz dalt írtam és rögzítettem. Aztán 2022 elején egy sor esemény megváltoztatta az életemet, a mentális egészségemet, és végül azt, ahogyan a zenére és a művészetre tekintek" - idézte Ed Sheerant a kommüniké.



Mint írták, a sztár várandós feleségével közölték, hogy daganata van, és csak a szülés után lehetett kezelni. Letaglózta továbbá az a hír, hogy legjobb barátja, Jamal hirtelen meghalt, majd nem sokkal később a bíróság előtt kellett megvédenie tisztességét és dalszerzői karrierjét. "Keresztüljártam a félelmet, a depressziót és a szorongást is. Úgy éreztem, megfulladok, fejjel a felszín alá süllyedek, felnézek, de nem tudok rajta áttörni levegőért".



Ed Sheeran megfogalmazása szerint az új album pontosan tükrözi, hol van, és élete ezen pontján miként kellene kifejeznie magát. "Kinyitja a csapóajtót a lelkemben. Most először nem próbálok olyan lemezt készíteni, amely tetszeni fog az embereknek, csupán olyasmit adok ki, ami őszinte és igaz ahhoz, ahol felnőtt életemben tartok".



Az énekes-dalszerző Aaron Dessnerrel (National) közösen dolgozott az íráson és a produkción tavaly februárban. Több mint harminc dalt írtak egyhónapos stúdiómunkájuk során; a gyűjtemény végső, tizennégy száma a visszafogottabb, folkos stílustól a merészebb, teljes zenekaros feldolgozásokig terjed.



Ed Sheeran 2011-ben robbant be a brit zenei színtérre "+" című debütáló kiadványával, majd a következő években érkezett az "x", a "÷", a No.6 Collaborations Project és a legutóbbi, a 2021-ben kiadott "=".