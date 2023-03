Kultúra

Országos vasúttörténeti és vasútmodell kiállítás nyílik Szolnokon

Csaknem kétezer négyzetméteren tíznél több terepasztallal várják a látogatókat a 9. Szolnoki Országos Vasúttörténeti és Vasútmodell Kiállításon március 17. és 19. között az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban.



Molnár Lajos Milán, a szolnoki Aba-Novák Agóra Kulturális Központ ügyvezető igazgatója szerdán, az eseményről tartott sajtótájékoztatón elmondta: három év kihagyás után rendezik meg a kiállítást, amelyen a korábbi évekhez képest hangsúlyosabb lesz a vasúttörténeti rész. Szolnok város életében, iparában 1847 óta meghatározó szerepe van a vasútnak - jegyezte meg.



Pálinkás Csaba, a kiállítás főszervezője elmondta: a kulturális központ két épületében, csaknem kétezer négyzetméteren, tíznél több terepasztallal várják a látogatókat. Hozzátette: korábban nem látott, illetve újraépített vasútvonalak, terepasztalok segítségével mutatják be Szolnok vasúttörténetét és a vasúti kulisszák mögé is betekinthetnek a látogatók. A Magyarországon levő összes vasúti szerelvényt megépítették legóból, több száz méter hosszú és több méretarányban készülő vasúti terepasztalok, köztük egy "retro Balaton vasút" épül az Aba-Novák Agórában - fűzte hozzá. Új kiállító a békéscsabai Kandó Kálmán Vasútmodellező Klub, de érkezik többek mellett a kiállításra a bátorterenyei Viesmann Modellgyártó Kft. és budapesti Élő Mini Világ Alapítvány is - mondta.



Az érdeklődők építhetnek a "Viesmann bütyköldében", részt vehetnek a szolnoki Vasúti Almárium interaktív vasúttörténeti bemutatóján, megtekinthetik a Lego város építményeit és kipróbálhatják a Hild téri parkvasutat.



A kiállítással egy időben az Aba-Novák Agóra épületében babakiállítás is lesz, a kulturális központ régi épülete elé pedig érkezik majd a Petőfi 200 mozgó múzeumbusz - mondta. A Szolnoki Szakképzési Centrum jóvoltából a szakképzésben fellelhető eszközökkel, szakmákkal is találkozhatnak a látogatók. A tervek szerint március 18-án, szombaton a mentősök munkájával, eszközeivel lehet majd megismerkedni az Agóra előtti mentőautóban - sorolta a részleteket Pálinkás Csaba.



Kondor Balázs, a Vasúti Almárium vezetője, vasúttörténeti magángyűjtő elmondta: hetvenöt éve kezdődött a Széchenyi-hegyi Gyermekvasút (akkori nevén Széchenyi-hegyi Úttörővasút) építése, erről megemlékeznek a kiállításon is. Egy C-50 es mozdony és az ahhoz tartozó kocsik makettjét láthatják majd a látogatók működő formában - emelte ki, megjegyezve: ez egy viszonylag nagyméretű, 1:15-ös méretarányú, egyedi építésű makett. A gyermekvasút tárgyi emlékeit is kiállítják, például gyermekegyenruhát, korabeli használati tárgyakat. Látható lesz a szintén 1:15-ös méretarányban készült, spanyol CAF-gyár egyik jármű prototípusának makettje is - mondta.

Bemutatják, hogy 170 év alatt a vasúton belül a távközlés hogyan fejlődött. A kiállításon lesznek távközlő berendezések, morzé, a működő távgépíró berendezést ki is lehet majd próbálni. A látogatók írógéppel saját névre szóló vasúti bérletjegyet készíthetnek - tette hozzá Kondor Balázs.