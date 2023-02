Kultúra

Eltüntetik a rasszista kifejezéseket a James Bond-regények új kiadásából

Áprilisban lesz hetven éve, hogy megjelent a Casino Royale, Fleming első könyve a brit kém, James Bond főszereplésével. Ebből az alkalomból a teljes sorozatot újra kiadják. 2023.02.28 07:34 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Újra kiadják Ian Fleming James Bond-regényeit, de eltávolítanak belőlük számos rasszista kifejezést és etnikai utalást, valamint figyelmeztetik az olvasókat arra, hogy a könyvekben általuk sértőnek tartott kifejezések is előfordulhatnak - írta a The Guardian című brit napilap online kiadása hétfőn.



A szerzői jogokat birtokló Ian Fleming Publications szakértőket kért fel, hogy nézzék át a szövegeket, és tegyenek változtatási javaslatokat a rasszizmus elkerülése érdekében. Végül a könyvekből szinte minden esetben kihagyták a fekete bőrű emberekre használt N-betűs szót, valamint a mellékszereplők etnikai hovatartozására való utalásokat. Az újra kiadott könyvek egyúttal egy megjegyzést is tartalmaznak majd, amelyben elmagyarázzák a változtatások jellegét.



Sok módosítás a feketék ábrázolását érinti - írta a The Daily Telegraph című brit napilap online kiadása.



Az Élni és halni hagyni című könyvben például Bond eredetileg azt mondja, hogy az arany- és gyémántkereskedelemben dolgozó afrikai bűnözők "eléggé törvénytisztelő fickók, azt hiszem, kivéve, ha túl sokat ittak". Az új verzióban ez lerövidül arra, hogy "eléggé törvénytisztelő fickók, azt hiszem".



Egy másik esetben - amikor Bond egy harlemi éjszakai klubba látogat, és az eredeti mű szerint a "közönség liheg és röfög, mint disznók a vályúnál" - a szöveg az új változatban jelentősen módosul: "Bond érezte a vibráló feszültséget a teremben".



A Ian Fleming Publications közleménye szerint a változtatásoknál a szerző "iránymutatásait" követték. "Az Élni és halni hagyni című könyvben olyan változtatásokat hajtottunk végre, amelyeket ő maga engedélyezett" - állt a közleményben.