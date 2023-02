Kultúra

Folytatás készül A Grincs című meséhez

A folytatás egy évvel az eredeti történet után játszódik, és akárcsak az eredeti könyv, ez is fontos üzenetet ad át az olvasóknak arról, hogy mit is jelent valójában az ünnep. 2023.02.24 22:30 MTI

Folytatás készül Dr. Seuss A Grincs című, 1957-ben megjelent híres karácsonyi meséjéhez - jelentette be csütörtökön a Dr. Seuss Enterprises és a Random House Gyermekkönyvkiadó.



A folytatás egy évvel az eredeti történet után játszódik, és akárcsak az eredeti könyv, ez is fontos üzenetet ad át az olvasóknak arról, hogy mit is jelent valójában az ünnep.



A második könyv a How the Grinch Lost Christmas! (Hogyan veszítette el a Grincs a karácsonyt) Dr. Seuss - eredeti nevén Theodor Geisel - egy nemrég felfedezett kéziratán alapul, és a szerző életművét jól ismerő Alastair Heim író és Aristides Ruiz illusztrátor dolgozik rajta.



Alice Jonaitis, a Random House Gyermekkönyvkiadójának vezérigazgatója szerint a szerző rajongóit mindig is foglalkoztatta, hogy mi történt Grinccsel a későbbiekben.



A Grincs (amely korábban Hogyan lopta el a Görcs a karácsonyt címmel is megjelent magyarul) csaknem tízmillió példányban kelt el Észak-Amerikában, de akárcsak a szerző többi művét, ezt is számos nyelvre lefordították. 1966-ban rajzfilm született belőle, 2000-ben Jim Carrey főszereplésével játékfilm, 2018-ban pedig számítógépes animációval készült produkció, amelyben Grincset Benedict Cumberbatch szinkronizálta.



Az eredeti mesében a Grincs megpróbálja tönkretenni Kikfalva lakóinak karácsonyát azzal, hogy az éjszaka közepén ellopja az ajándékokat és az ünnep kellékeit. De mikor Kikfalva népe karácsony reggelén mégis összegyűlik, és együtt énekel, a Grincs rájön, hogy a karácsony nem az ajándékokról és a finomságokról szól, hanem az együtt ünneplés öröméről.



A folytatásban a Grincs azzal akarja bizonyítani, hogy mennyire szereti az ünnepet, hogy ő akarja állítani a valaha látott leglátványosabb karácsonyfát, hogy ő nyerje Kikfalva karácsonyi díját. Amikor a terve kudarcot vall, megint a morcos Grinccsé válik, és egészen addig duzzog, amíg Cindy-Lou, a barátja, nem emlékezteti arra, hogy a karácsony nem a győzelemről szól.



A folytatás szeptember 5-én jelenik meg.