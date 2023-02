Kultúra

Mentőt kellett hívni Eszenyi Enikőhöz

Eszenyi Enikő éppen a Csodálatos vagy, Júlia! című előadás próbáján volt, amikor megcsúszott, elesett és ráesett a kezére - írja az Index.



Most szombaton lesz a Játékszín új bemutatója: a Csodálatos vagy, Júlia! című előadás rendezője Szikora János, főszereplője pedig Eszenyi Enikő, akinek a Vígszínházban kitört botránya óta ez lesz az első bemutatója Budapesten. A színésznő azonban balesetet szenvedett a próbán.



A jelentben Eszenyi Enikő épp egy teniszütőt lóbált, amikor elesett és ráesett a kezére. A jelenlévők közül többen azt hitték, hogy ez is az előadás része, de aztán a színésznő többször elmondta, hogy eltört a keze. A színésznőhöz később mentőt is hívtak.



"A Játékszín mai fotóspróbája félbeszakadt, mert a Csodálatos vagy, Júlia! főszereplője, Eszenyi Enikő, jelenet közben elcsúszott, és e pillanatban úgy tűnik, eltört a csuklója. Orvosi ellátása után visszatér a színházba, és a próba folytatódik" - reagált az esetre a Játékszín.