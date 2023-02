Kultúra

Eurovíziós Dalfesztivál - Hannah Waddingham, a Ted Lasso sztárja lesz az egyik házigazda

Hannah Waddingham, a Ted Lasso című tévésorozat sztárja, Alesha Dixon brit énekesnő és Julia Szanyina ukrán énekesnő lesz a májusi Eurovíziós Dalfesztivál házigazdája Liverpoolban - számolt be róla szerdán a BBC News.



A trió vezeti majd a május 9-i és 11-i két elődöntőt. A május 13-i, szombati döntőre pedig Graham Norton brit televíziós műsorvezető is csatlakozik hozzájuk.



Világszerte több mint 160 millió nézőre számítanak a műsor szervezői.



Nagy-Britannia a 2022-es győztes Ukrajnától vette át a dalverseny megrendezését, mivel a háború miatt Ukrajna nem vállalhatta.



Az Emmy-díjas Waddingham elmondta, nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy részt vehet a műsorban, amelyet a világ egyik legnagyszerűbb zenei fesztiváljának tart. Hozzáfűzte, hogy idén még nagyobb megtiszteltetést jelent, hogy vállvetve állhat Ukrajna mellett, amely olyan erőről és egységről tett tanúbizonyságot.



Julia Szanyina, a The Hardkiss ukrán alternatív együttes énekese kiemelte, hogy nagy örömmel mutatja majd be az ukrán kultúrát és kreativitást, és alig várja már, hogy Liverpoolban találkozhasson a közönséggel és "az eurovíziós család" többi tagjával.