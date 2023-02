Kultúra

Óriástortával ünnepli Yoko Ono születésnapját a Nemzeti Múzeum

A Bukta Imre és feLugossy László képzőművészek által az eseményre tervezett óriástortát a kiállítás látogatói fogyaszthatják el. 2023.02.17 12:46 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Március 5-ig látható Yoko Ono-kiállításához kapcsolódva a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) is megünnepli a neves japán-amerikai képzőművész 90. születésnapját szombaton. A Bukta Imre és feLugossy László képzőművészek által az eseményre tervezett óriástortát a kiállítás látogatói fogyaszthatják el.



A Háborúnak vége! Ha te is akarod - Tribute to Yoko Ono címmel november 27-én megnyílt, rendhagyó kiállítását az MNM a nagy érdeklődésre való tekintettel hosszabbította meg a napokban március 5-ig - emlékeztet a múzeum által az MTI-hez pénteken eljuttatott közlemény.



A több mint harminc, a békevágy és a béke témájához kapcsolódó művet bemutató tárlatot az Ukrajnában zajló háború motiválta, a kiállítás bevételéből a Nemzeti Múzeum a háború kárpátaljai áldozatait támogatja.



Yoko Ono 90. születésnapjára két neves magyar képzőművész, Bukta Imre és feLugossy László tervezett tortát, amely a világhírű japán művész és békeaktivista egyik, mára klasszikussá vált munkáját idézi meg. A monumentális, egyedi torta elkészítését az Auguszt Cukrászda vállalta támogatásként.



Az ötven szeletes csokoládétortát a Yoko Ono-kiállítás azon látogatói fogyaszthatják el szombaton 14 órától, akik részt vesznek a művész által életre hívott Cut Piece - Levágott darab című performanszban, melynek során ezúttal Karafiáth Orsolya költő ruhájáról lehet majd levágni egy darabot.



A Levágott darab című performansz a művészettörténetben az egyik legelső, közismertté vált művészeti akció volt. Yoko Ono először 1964-ben a tokiói Sogetsu Art Centerben mutatta be; az előadás során a ruhájából vághatott le darabokat a közönség, ezzel hívta fel a figyelmet az egymástól való elidegenedésre.



A "részvétművészet" klasszikusának számító performansz repríze a Nemzeti Múzeumban több alkalommal hírességek szereplésével valósult meg, eddig többek között Trill Zsolt színművész, Szombathy Bálint képzőművész, Shane Tusup úszóedző, Verebics Ágnes festőművész, Földes László Hobo dalszerző, énekes és Herendi Gábor filmrendező ruhájából vághattak le darabokat a látogatók.



A szombati születésnapi eseményre az előadás valamennyi eddigi résztvevője is meghívást kapott - közölte a Nemzeti Múzeum.