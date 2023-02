Gyász

Meghalt Rachel Welch





"Ma kora reggel, rövid betegség után 82 éves korában békésen elhunyt Rachel Welch" - közölte menedzsmentje.



A színésznő 1975-ben Golden Globe-ot nyert A három testőrben nyújtott alakításáért.



Az első áttörést 1966-ban a Fantasztikus utazás című sci-fi kalandfilmben és az Egymillió évvel időszámításunk előtt című őskori drámában érte el.



Annak ellenére, hogy csak néhány sornyi dialógusa volt, az utóbbiban való szereplése volt az egyik legismertebb szerepe, amiben egyetlen jelmeze egy szarvasbőr bikini volt.



A kétrészes ruhában készült reklámfotóból bestseller plakát lett.



A Time magazin 2011-ben a hatodik helyre tette a "popkultúra 10 legjobb bikinije" között.



A színészi karrierje mellett Welchet szexszimbólumnak tekintették, a Playboy magazin az 1970-es évek "legkívánatosabb nőjének" nevezte.

Az 1960-as évek végén és a 70-es évek elején számos főszerepet játszott, emellett rengeteg tévés szereplés is volt 1964-től 2017-ig, és az 1980-as évek elején a Broadwayn is megfordult, a New York-i színpadon Lauren Bacall mellett az Év asszonya című darabban játszott.



Menedzsmentcége, a Media Four közleményben tudatta: "Raquel Welch, a film, a televízió és a színpad legendás bombázó színésznője ma kora reggel rövid betegség után békésen elhunyt.



"Karrierje több mint 50 évet ölelt fel, több mint 30 filmben és 50 televíziós sorozatban és szereplésben játszott.



"A Golden Globe-díjas színésznő az utóbbi években egy nagyon sikeres parókakollekcióval foglalkozott.



"Raquel két gyermekét, fiát, Damon Welchet és lányát, Tahnee Welchet hagyja hátra."



Welch 1940 szeptemberében született Chicagóban, családja kétéves korában költözött a dél-kaliforniai San Diegóba.



Édesapja, Armando Tejada bolíviai repülőmérnök volt.



Unokatestvére, Lidia Gueiler Tejada bolíviai politikus, az ország első női elnöke lett.