Kultúra

Valós események ihlették Moldovai Katalin Elfogy a levegő című filmjét, amelynek főbb szerepeiben Krasznahorkai Ágnes, Skovrán Tünde, Dimény Áron, Sándor Soma, Bölönyi Zsolt és Lőrincz Ágnes lesz látható.



Egy tordai irodalomtanárt 2017-ben meghurcoltak, mert a Teljes napfogyatkozás című filmet ajánlotta tanítványainak. Ebből az esetből inspirálódott a Nemzeti Film Intézet Inkubátor Programjában támogatást nyert Moldovai Katalin első nagyjátékfilmje, az Elfogy a levegő - közölte a produkció kommunikációjával megbízott ügynökség az MTI-el.



A történet főszereplője a Krasznahorkai Ágnes által alakított Ana, aki irodalmat tanít egy középiskolában. Egy szülő feljelenti az órán kisegítő filmként ajánlott Teljes napfogyatkozás című film miatt, amely Arthur Rimbaud életét mutatja be. A kezdetben ártalmatlan tűnő feljelentés megrováshoz és megszégyenítéshez vezet. Az ügy végül nemcsak Ana karrierjében, de a szülő és fia kapcsolatában is drámai fordulatot hoz.



Az eredeti történetből írt alkotás a tanári lét nagy kérdései köré épül, de a hatalom és az elnyomás természete is a film témái között szerepel. A film nagy részét tavalyelőtt nyáron forgatták Gyergyószentmiklóson, a Salamon Ernő Gimnáziumban. A 32 napos forgatáshoz a rendező és Tábori András operatőr olyan kisvárosias helyszínt kerestek, ahol van még fel nem újított, impozáns iskolaépület. Jelenleg a film utómunkálatai zajlanak, a premier dátumáról még nincsenek információk.



A filmet Moldovai Katalin rendezi saját, Palócz Zitával közös forgatókönyvéből, producerei Kovács Attila Béla, Muhi András és Moldovai Katalin. Az operatőr Tábori András, a vágó Soltész Orsolya. A film a Nemzeti Filmintézet támogatásával a Magma Cinema produkciójában készült.