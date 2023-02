Kultúra

Áprilisban ismét világsztárok a Budapest Ritmón

A világzenei színtér számos világsztárja, köztük a Tamikrest, Emilíana Torrini & The Colorist Orchestra vagy a Mazaher is koncertet ad az idei Budapest Ritmón április 12-től 15-ig. 2023.02.06 22:30 MTI

A Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek keretében megvalósuló fesztiválon az élő zenei fellépések mellett lesznek filmvetítések és kétnapos szakmai konferenciát is rendeznek - köuölték a szervezők hétfőn az MTI-vel.



A Budapest Ritmo nulladik napi, április 12-i nyitókoncertje különleges zenei és spirituális élményt ígér: a Magyar Zene Házában szerdán a Tariqa felvezetése után az Egyiptom eltűnőben lévő örökségét, a zart ápoló Mazaher lép fel.



A fesztivál április 13-án, csütörtökön showcase-nappal folytatódik. Idén az erdélyi Koszika játékos dalai, a makedón vokális hagyományt feldolgozó Zarina Prvasevda, a bolgár etnodzsesszt játszó Jazzanitza és három magyarországi csapat: balkáni kávézókat megidéző BudaPesme, a sanzonokat átformáló Ephemere és az oláh cigány hagyományt ápoló Amaro Duha kapott lehetőséget a bemutatkozásra. Nemzetközi zsűri választotta ki azokat a kelet-közép-európai produkciókat, amelyek ezzel a fellépéssel tehetik meg az első lépést a külföldi karrier útján.



A Budapest Ritmo showcase-programját az első magyar vezetésű, európai világzenei showcase platform, a Kreatív Európa platform projekt, vagyis az Upbeat támogatja, a koncertek pedig ingyenesen látogathatók a Szimpla Kertben április 13-án.



A koncertek helyszíne április 14-15-én az Akvárium Klub és az Erzsébet tér. Pénteken Emilíana Torrini & The Colorist Orchestra tagjai legújabb albumukkal, a Racing the Stormmal vezetnek el különleges világukba, amelynek fontos eleme a filmes hangzás, a szerelmi varázslat és jó adag pop.



A tuareg Tamikrest pszichedelikus zenéjével és bátor politikai kiállásával várja a közönséget, egy koncertteremmel arrébb egy ukrán és egy lengyel előadónő, Daga és Dana, azaz a DAGADANA lép színpadra világzenei mixszel, amelyben dzsessz, funk, népdalok, elektronika egyaránt megtalálható. Levezetésnek Dj Koulla P. Katsikoronou & Dj Kraaaouuu ad ízelítőt a ciprusi partivilágból.



Április 15-én szombaton a ciprusi Monsieur Doumani & Óperentzia és az olasz Fanfara Station egyaránt a táncos ritmusokat hozza. A Fanfara Stationben például egy rezesbanda találkozik a ritmushangszerekkel és az elektróval. Az 1920-30-as évek Bukarestjének fülledt éjszakai életét idézi meg Corina Sîrghi és bandája, a Vocal Sampling kubai klasszikusokat és rockslágereket hoz, Magalí Sare és Manel Fortiá pedig a modern katalán dzsesszt mutatja be bőgő és ének, valamint spanyol és latin-amerikai dallamok összesimulásával.

Folytatódik a tavaly debütált zenei filmes szekció, amelynek keretében számos különleges dokumentumfilm lesz látható. Levetítik a Taarkát, a világ első szetu nyelvű filmjét, a The Female Voices of Iran az elnyomás ellenében hangjukat hallató női énekesek életébe ad betekintést. A Klapa Osjak együttes nemcsak fellép a fesztiválon, a dalmát polifonikus énekhagyomány mesterei a főszereplői a Dallamok, akik vagyunk című dokumentumsorozat klapával foglalkozó epizódjának.



A magyar szekcióban debütál Regős Ábel Veniről, azaz Szász Veronikáról készült alkotása, újra látható lesz az Uljana Quartet Budapest Ritmo filmpályázatra készült filmje Korom Anna és Fecske Flóra rendezésében, emellett megtekinthető a tavalyi pályázat másik nyertese, a Deva zenéjére készült alkotás.



A Budapest Ritmo kétnapos szakmai konferenciája olyan témákat feszeget, mint az elnyomás, a háború, a szolidaritás és ehhez kapcsolódóan a zene ereje.