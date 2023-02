Kultúra

Megújul és kibővül a KeszthelyFest

Évek óta visszatérő rendezvény a júliusi elejei fesztivál, amely most időtartamában és programjában is szélesebb közönséget céloz meg. 2023.02.04 01:30 MTI

A korábbiaknál nagyobb és minőségileg is megújuló rendezvénysorozatként tartják meg idén július elején a KeszthelyFest 2023 - LégyOTT! programjait a Veszprém-Balaton (VEB) 2023 Európa kulturális fővárosa támogatásával.



A rendezvény pénteki, keszthelyi sajtótájékoztatóján Manninger Jenő polgármester felidézte, hogy évek óta visszatérő rendezvény a júliusi elejei fesztivál, amely most időtartamában és programjában is szélesebb közönséget céloz meg. A koncertek mellett helyet kap a humor, az irodalom, a gyermekprogramok és a világzene is a szórakoztatást, az élményszerzést szolgálva.



Az előadók között lesz a Csík Zenekar Presser Gáborral, az Első Emelet és az R-Go, gyerekkoncertek, helyi képzőművészek mini kiállítása mellett ezúttal először irodalmi eseményeket is terveznek. Több helyszínen zajlik majd a fesztivál, a Balaton-part mellett a Festetics-kastélyban és a város főterén is - sorolta a polgármester.



Stadler Tímea, a Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója úgy fogalmazott, hogy a fiatalokra kiemelt figyelem vetül, hiszen Keszthely iskolaváros. Az eddigi háromnapos eseménysorozat pedig négynaposra bővül, de ahogy korábban, úgy most is bemutatkozási lehetőséget kapnak a helyi fellépők is.



Családi főzősarkot is kialakítanak, ahol "mentes" ételeket készíthetnek majd az érdeklődők, a Festetics-kastélyban pedig a divat is középpontba kerül, Schiffer Miklós divat- és stílustanácsadó mellett neves tervezők divatbemutatója színesíti a programokat - tette hozzá az igazgatónő.



Müller Mihály, a VEB 2023 sajtófőnöke azt mondta: Inotától Hévízig 116 település részvételével mintegy háromezer esemény zajlik az európai kulturális főváros rendezvénysorozata keretében. Ehhez csatlakozva a veszprémi és a keszthelyi programok is összekapcsolódnak, a családcentrikus megközelítés különösen egybevág az idei kulturális főváros céljával.