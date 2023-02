Kultúra

Múzeumként látogatható szerdától a brüsszeli városháza

Múzeumként nyílt meg és mindenki számára látogathatóvá vált a brüsszeli városháza február 1-jén - írta a The Brussels Times című angol nyelvű belga hírportál szerdán.



A belga főváros szimbólumai közé tartozó történelmi épületből januárban költözött ki a városvezetés, miután elkészült az adminisztráció számára tervezett modern épület Brüsszel központjában.



Az UNESCO által 1998-ban a világörökség részévé nyilvánított brüsszeli főtéren, a világ legszebb terei között számon tartott Grande Place-on található gótikus épület 1936 óta látogatható volt, de csak hetente két napon, kizárólag vezetéssel, francia, holland és angol nyelven.



A városháza a jövőben a szokásos múzeumi nyitva tartás szerint tekinthető meg, noha átmeneti időre egyelőre heti négy napon, szerdán, pénteken, szombaton és vasárnap. A látogatók bejárhatják a korabeli, illetve dokumentumok alapján helyreállított bútorokkal berendezett termeket, megismerhetik az épület történetét, építési időszakait, megnézhetik a belső udvart, kinézhetnek a korábbi polgármesterek irodájának erkélyéről, valamint gyönyörködhetnek Brüsszel panorámájában a város fölé magasodó toronyból.



Az épület különböző eseményeknek továbbra is otthont ad majd, például esküvők, konferenciák, illetve más események és rendezvények helyszínéül szolgálhat.



A hét emelet magas városháza építése 1401-ben kezdődött és 1455-ben fejeződött be. A brabanti és klasszikus gótikus stílus jegyeit viselő épület tornya 96 méter magas, csúcsán Szent Mihály ötméteres, aranyozott fémszobra látható. A homlokzatot díszítő kőszobrok a város előkelőségeit, valamint szenteket és allegorikus alakokat ábrázolnak. A jelenleg látható szobrok másolatok, az eredetiek a városházával szemben található városi múzeumban vannak kiállítva.



A spanyol örökösödési háború után Brüsszel a Habsburgok osztrák ágához került. 1695-ben XIV. Lajos francia király hadserege körbe zárta és ágyúzta a várost. A városháza belseje kiégett. Ezt követően építették újjá az óváros központját, a Grand Place-t és környékét.