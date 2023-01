Gyász

Elhunyt Barrett Strong, a Motown kiadó énekes-dalszerzője

Elhunyt Barrett Strong, a legendás amerikai Motown kiadó egyik első sikeres művésze. Az énekes-dalszerző nevéhez olyan slágerek kapcsolódnak, mint a Money vagy a Papa Was a Rollin' Stone.



Barrett Strong 81 éves korában, vasárnap délután hunyt el Detroitban, halálhírét a Motown Museum is megerősítette Twitter-oldalán - írta a Variety.com.



"Ő volt az, aki a Motown első nagy sikerét, a Money (That's What I Want) című dalt 1959-ben elénekelte. Nemcsak kiváló énekes és zongorista volt, de szerzőtársával, Norman Whitfielddel együtt számos slágert írt, elsősorban a Temptations zenekarnak" - írta Berry Gordy, a Motown alapítója Strong halálhíre kapcsán.



Mint fogalmazott, ezek a dalok, köztük a Cloud Nine és a Ball of Confusion (That's What the World is Today) forradalmasították az R&B és a soul hangzását, és kifejezték a hatvanas-hetvenes évek hangulatát.



A Money, amelynek Berry Gordy és Janie Bradford volt a szerzője, eredetileg a Tamlánál, Gordy első kiadójánál jelent meg. A dalt később számos világhírű előadó vitte sikerre, köztük a Beatles (1963-ban), a Rolling Stones (1964-ben) és a Flying Lizards (1979-ben).



Barrett Strong 1959-től 1972-ig a Motown egyik legsikeresebb dalszerzője volt; Norman Whitfielddel közösen óriási szerepet játszott a zenei átalakulásában, amely során a kiadó a zenekari soultól a ritmusos funk és rock keverékéig jutott. Legnagyobb sikereik közé tartozott Marvin Gaye óriási slágere, az I Heard It Through the Grapevine, amely vezette a listákat, a War, amelyet 1970-ben Edwin Starr vett kislemezre, vagy a Just My Imagination (Running Away With Me), amelyet 1971-ben a Temptations adott elő.



Már nem volt a Motownnál, amikor 1973-ban Grammy-díjat kapott a Temptations által előadott Papa Was a Rollin' Stone-ért a legjobb R&B-dal kategóriában. Strong a hetvenes-nyolcvanas években szólóban kiadott lemezei mérsékeltebb sikert értek el, bár a Capitol gondozásában kiadott 1975-ös LP, a Stronghold egyik dala, az Is It True felkerült a listákra.



Írt dalokat a Dells együttesnek, 2004-ben beiktatták a Dalszerző Hírességek Csarnokába, 2008-ban pedig megjelentette a Stronghold folytatását, a Stronghold II-őt.