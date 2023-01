Kultúra

Kalandos sorsú rézkarcokat bemutató kiállítás nyílik az FSZK-ban

Rejtett rézkarcok címmel kalandos sorsú 18. századi metszeteket mutat be csütörtöktől a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZK).



A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, a budapesti Brazil Nagykövetség és a szentantali Vadászati és Halászati Múzeum együttműködésének keretében nyíló tárlat a 18. század nagyvárosainak látképeit mutatja be korabeli metszetek reprodukcióin keresztül - olvasható a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében.



Az eredeti alkotások Augsburgban készültek 1719 és 1765 között, javarészt Friedrich Bernhard Werner munkái, aki hadimérnökként és térképészként dolgozott.



Ez a kultúr- és várostörténeti anyag véletlenül került elő az 1960-as években a Koháry-Coburg-kastély felújítása során a Családi Galéria néven ismert terem egy rejtett falrészében. Szépségük mellett jelentős történelmi és építészeti kuriózumnak is számítanak, hiszen megörökítik és felidézik az épületeket, hidakat, kikötőket és egyéb várostervezési aspektusokat. A rézkarcok 1792-ben kerültek Koháry Miklós gróf tulajdonába.



Házassága révén két brazil hercegnő is tagja volt a Koháry-Coburg családnak, Maria da Glória, I. Pedro császár lánya, aki Maximilian Ferdinand Sachsen-Coburg-Gothához és Leopoldina, II. Pedro császár lánya, aki Ludwig August Sachsen-Coburg-Gothához ment feleségül.



A kiállítás anyaga és a 18. századi brazil királyi család történetének összefonódása, valamint a brazil függetlenség kikiáltásának 200. évfordulója miatt Susan Kleebank, Brazília budapesti nagykövete karolta fel a rézkarcsorozat bemutatásának népszerűsítését.



A kiállítást elsőként 2016-ban a Pozsonyi Brazil Nagykövetség, majd 2017-ben a Genfi Brazil Főkonzulátus mutatta be.



A megtalált 123 metszetből harmincat restauráltak, amelyek reprodukciói tekinthetők meg a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtár Átriumában január 26. és február 23. között nyitvatartási időben.



Az eredeti rézkarcok a Koháry-Coburg-kastélyban láthatók.