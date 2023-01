Művészet

Leöntött egy rajzot teával, most rajta ámul a fél internet

A művészetet szubjektívnek tartják, hiszen a különböző emberek különbözőképpen értelmezhetnek vagy reagálhatnak egy műalkotásra. Amit az egyik ember szépnek vagy jelentőségteljesnek talál, azt a másik nem biztos, hogy így érétkeli.



Ráadásul egy műalkotás jelentése és értéke idővel változhat, és befolyásolhatja az a kulturális és történelmi kontextus, amelyben a műalkotást szemléljük. E szubjektivitás miatt a művészet értelmezése gyakran vita tárgyát képezi, és érdekes beszélgetéseket és vitákat indíthat el.



A ceruzarajz egy olyan művészeti technika, amely már régóta létezik, és a közösségi médiában szereplő művészek gyakran mutatnak be zseniális alkotásokat. Ém vegyük ezt a művészt, aki egyszerűen teát öntött a ceruzavázlatára!



De vajon tönkrement a vázlat? A videóban látható eredmény megdöbbentette az embereket az interneten.



Ki ne látott volna már olyan videót, amely szinte unalmasan kezdődik, de a végén sokkolja a nézőket? Ezek azok a felvételek, amelyek gyakran lélegzetelállítóak is egyben. Mint ez az Instagram-videó, amelyet Lavi Naagar művész posztolt.



A művész tehát chai-t önt a vázlatra (A sok helyen masala chaiként is emlegetett ital egy különlegesen selymes, gazdagon fűszerezett fekete tea, tejjel.), majd egy ecsettel "maszatolja el", végül egy kis satírozással be is fejezi a műalkotást. Az eredmény pedig elképesztő!