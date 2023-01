Kultúra

Bemutatta a közmédia A helység kalapácsát

Petőfi Sándor A helység kalapácsa című művének filmes adaptációját mutatta be vasárnap a Dunán.



"Ismertem a Zsurzs Éva által több mint öt évtizede készített adaptációt, amelyhez kellemes emlékeim fűződtek. De amikor nemrég újra megnéztem, azt tapasztaltam, hogy kicsit eljárt felette az idő. A mostani változattal az volt a cél, hogy Petőfi nagyon szellemes eposzparódiáját mai filmnyelven beszéljük el, hogy a mai fiatalokat is megérintse, akik sajnos keveset olvasnak" - mondta Somogyi György forgatókönyvíró az M1 aktuális csatorna hétfő reggeli műsorában.



Mint elhangzott, a film Petőfi nyelvi leleményességét filmes stílusparódiával ötvözi, amely erősíti a mű humorát. Az alkotók merítettek a western- és a zenés filmek világából is.



"Nagyon szeretem a Coen-fivérek filmjeit, nagyon tetszett a néhány évvel ezelőtt bemutatott Buster Scruggs balladája nyitójelenete az éneklő cowboy-jal. A paródia, a humor fontos eszközünk volt, amelyet a színészek nagyszerűen visszaadnak" - mondta a forgatókönyvíró.



Az alkotó szólt arról, hogy alapvetően nem nyúltak hozzá a 180 éve írt szöveghez. Hozzátette: csak a nagyon archaikus részeken változtattak, valamint dialógusokká írták a szöveget.



"Petőfi nagyon vagány költő volt, ez a verse is egy erőteljes fricska a húszas évei elején járó fiataltól" - jegyezte meg Somogyi György. Mint kiemelte, a szöveg arról is szól, hogy saját csip-csup ügyeinkkel vagyunk elfoglalva, miközben a nagy dolgokra oda se figyelünk.



Az MTVA megrendelésére és finanszírozásában, a MEGAFILM Service gyártásában készült filmet Dombrovszky Linda rendezte, az operatőr Hartung Dávid, a producer Kálomista Gábor és Helmeczy Dorottya volt. A főbb szerepekben Pindroch Csaba, Zayzon Zsolt, Cserna Antal, Szervét Tibor, Györgyi Anna, Nagy Viktor, Hunyadkürti István, Ember Márk és Gubás Gabi látható. A film zenéjét Bolcsó Bálint szerezte, az elhangzó dalok Petőfi-költeményei Ferenczi György megzenésítésében.



A film bemutatójával a közmédia Petőfi születésének 200. évfordulója alkalmából tisztelgett a költő életműve előtt.