Magyar nyelven is leolvashatók lesznek a romániai műemlékekre kikerülő táblák

Magyar nyelven is leolvashatók lesznek a romániai műemlék épületekre kikerülő új, digitális tájékoztató táblák - közölte az MTI-vel a projektet lebonyolító Romániai Utazó Egyesület.



A romániai turisztikai minisztérium pénteken jelentette be, hogy új, QR-kóddal ellátott táblákra cseréli a műemlék épületeken található tájékoztató táblákat. A projektet az Romániai Utazó Egyesület (Asociatia Calator prin Romania) valósítja meg a következő három évben - írta közleményében a szaktárca.



Hangsúlyozta: a digitalizációt elősegítő projekt célja, hogy a turisták önmaguk idegenvezetői legyenek és jobban megértsék a romániai látnivalókat. Ezért minden táblára QR-kód kerül, melyet telefonjukkal leolvashatnak. A táblákra Románia turisztikai szlogenje kerül: fedezd fel a Kárpátok kertjét!



A kezdeményezők a külföldi turistákra is gondoltak, az épített örökségre vonatkozó információk 32 nyelven érhetők el. A tájékoztatás mellett a projekt célja, hogy naprakész adatbázist hozzanak létre Románia épített örökségéről.



Constantin-Iulian Tanascu, az Romániai Utazó Egyesület elnöke az MTI-nek elmondta: az adatbázis magyar nyelven is elérhető, így a magyarországi turisták saját anyanyelvükön böngészhetik.



Az összes romániai műemlékre és turisztikai látványosságra kiterjed.



Erdélyben a magyarok által is lakott települések közül eddig Zilahon valósult meg, a következő állomás az ismert Hargita megyei fürdőváros, Borszék lesz - mondta az egyesületi elnök.



Constantin-Iulian Tanascu szerint valamennyi romániai önkormányzatot megkeresnek, mivel partnerként segíthetik a projekt gyakorlatba ültetését. A költségeket az egyesület állja, ők készítik a táblákat is, a polgármesteri hivataloknak csak a felszerelésben kell segíteniük.



Az egyesület a romániai műemlékek hivatalos listájára alapozza munkáját, amelyen a legkisebb község is szerepel. Az egyesületi elnök szerint a valósággal a terepmunka során szembesülnek, ugyanis a listán számos, időközben már lebontott műemlék is van.



Romániában az elmúlt években főleg az erdélyi városok önkormányzatai helyeztek ki többnyelvű tájékoztató táblákat a műemlékekre, ahhoz azonban legtöbbször politikai támogatásra volt szükség, hogy a világnyelvek mellé lehetőségként a magyar nyelv is felkerüljön.